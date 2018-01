Domingo inusual de rebajas

La de ayer no fue una jornada normal en la capital. Aún con la resaca navideña, fue el primer domingo de apertura de los comercios, coincidiendo con la inauguración oficial del periodo de rebajas. Periodo oficial que desde hace años no se cumple a rajatabla, ya que bastantes establecimientos comienzan cada vez antes a ofrecer descuentos, sobre todo las grandes superficies.

Por el centro, más ambiente del habitual. Los jienenses cambiaron las tapas a las 14:00 por las compras tempranas, y los vaivenes de bolsas sustituyeron los paseos en familia. Sin embargo, las opiniones de los comerciantes fueron de lo más variadas. Para algunos, un domingo «flojo», en el que abrieron para tratar de recuperarse de una Navidad baja en ventas. Para otros, un día con más actividad de lo habitual en el que mereció la pena abrir. Asimismo, hubo bastantes establecimientos con la persiana bajada, que comenzarán hoy lunes este periodo de descuentos. «No hay mucha actividad, la gente va más a las grandes superficies. La verdad es que todos los domingos que abrimos son flojitos», indicó Ana Fuentes, empleada de una tienda de edredones.

Opiniones confrontadas de comerciantes sobre la incidencia de la primera jornada de rebajas

En otra línea se pronunció Ana García, trabajadora de la tienda de zapatos Footprint, para la que sí fue un domingo bueno. «La gente suele ir primero a las tiendas más famosas y luego a los comercios más pequeños», apostilló. Y lo cierto es que pasadas las 13:00 horas el comercio acogía a bastantes compradores.

Reordenación del tráfico

Mucho más crítica se mostró Alicia Machuca, dueña de la tienda de ropa Top Queens, que admitió haber abierto ayer «por probar», tras unas Navidades «flojas». «Lo he decidido a última hora. Es un domingo flojo y gran parte de la culpa reside en la reordenación del tráfico, que nos ha fastidiado mucho a todos los comercios. La gente durante estas semanas no ha podido subir al centro, no había aparcamiento y los parking estaban llenos, así que acababan en centros comerciales y nos ha afectado a todos. Tengo que abrir para compensar lo que ha pasado esta Navidad, que ha sido inaudito», recalcó.

En las tiendas textiles más famosas las colas para pagar se hicieron eternas, al igual que en los probadores. Son las grandes beneficiadas de un domingo de rebajas que dejó un sabor agridulce en el comercio pequeño. Independientemente de las compras, que las hubo -solo había que echar un vistazo a los viandantes con sus bolsas-, ayer la capital estuvo más ambientada de lo normal.