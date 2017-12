La división en el PP dificulta la elección de candidatos "Es una muestra de soledad e incompetencia", contesta el alcalde de Porcuna al presidente provincial JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 21 diciembre 2017, 15:48

Si ayer fue el presidente provincial del PP jienense, Juan Diego Requena, el que criticaba a los críticos del partido y los llamaba a filas para centrarse en las elecciones de 2019, este jueves ha sido el líder de Jaén Adelante, el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, el que ha negado que se trate de una contestación individualista y ha dicho tener el apoyo mayoritario de la militancia a un proyecto "renovador, que se nutre de cargos públicos y militantes que no reconocen su autoridad y cuestionan su capacidad política". Y pone como ejemplo que a la reciente reunión de la junta directiva provincial solo acudió "el 20% del partido", lo que es "una muestra de soledad e incompetencia". Más aún. Señala Moreno que "la falta de un equipo bien liderado ha propiciado que entre otras muestras no se configure la lista de candidatos a las alcaldías".

El presidente provincial culpó el día de antes al alcalde de Porcuna de la división en el PP y de las dificultades para cerrar las candidaturas en los municipios. Moreno ha respondido negando la autoridad de Requena, al que llama "falso presidente" y "sustituto designado por José Enrique Fernández Moya", anterior presidente provincial y actual presidente de honor del partido. Y que su "poca visión política" y su "dependencia" le impide dialogar y "afrontar un problema tan grave como este".

En cuanto a la llamada a la lealtad, Moreno insta a Requena a que mire a sus cercanos, "que confabulan y conspiran a sus espaldas para desbancarlo". Y sobre que todos se centren en 2018 en preparar las elecciones municipales de 2019, el alcalde de Porcuna señala que los alcaldes que componen Jaén Adelante "no necesitan que se les recuerde públicamente que deben hacer un esfuerzo por mantener las alcaldías y trabajar por el partido".

"Este llamamiento - ha añadido - lo necesita y con urgencia, el numero 2 del partido, el señor Palacios, cuya deuda municipal es escandalosa (es alcalde de Los Villares) y cuyas cuentas debieran ser intervenidas, de no ser que cuente con el respaldo desde la Secretaría de Estado de Hacienda del señor Fernández de Moya. Deudas que rondan los 12 millones de euros para un municipio de unos 6.000 habitantes, y que demuestran la capacidad de gestión del secretario de general del partido. Esas son las estructuras que se debe 'renovar' y no la de Porcuna, que cuenta con un Ayuntamiento con deuda cero y uno de los alcaldes más valorados electoralmente de España".

Y concluye que Jaén Adelante "no tiene fecha de caducidad" y que en el PP provincial "no ha existido renovación alguna, ni participación, ni integración, no tenemos un partido unido, ni capaz de afrontar retos electorales".