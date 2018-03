Discapacitados físicos piden mayor disponibilidad de taxis adaptados en Jaén Vehículos taxis. / IDEAL Será uno de los puntos que se tratará en la Comisión Provincial del Taxi, un órgano que se espera esté constituido este mes o el que viene LAURA VELASCO JAÉN Domingo, 4 marzo 2018, 01:39

La provincia de Jaén cuenta con un total de 429 licencias de taxis, siendo 32 de eurotaxis, etiqueta con la que se distingue a aquellos vehículos adaptados para usuarios con movilidad reducida, «representado uno de los índices provinciales de licencias de eurotaxis más altos», según el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso. Sin embargo, que existan no significa que estén funcionando, y su disponibilidad es en ocasiones limitada, según indica Carlos Linares, presidente de la Asociación de lesionados medulares y grandes discapacitados de Jaén (Aspaym).

«En la capital hay 14 licencias de eurotaxis. En la última semana lo he cogido dos veces y el taxista que me ha llevado era el único que estaba disponible, siendo un día entre semana por la tarde. Creo que eso no es un servicio mínimo aceptable, que un sábado a las tres de la mañana solo haya uno lo entiendo, pero un día normal no», lamenta, para añadir que «habría bastantes taxis si realmente estuvieran en la calle los que tienen que estar».

Asimismo, cree que su fin último ha dejado de ser atender a personas con discapacidad física, ya que a día de hoy trasladan a personas con carritos de bebés y hasta realizan mudanzas. «Se utilizan para todo, otros se dedican a traer enfermos de pueblos y tienes que llamarles a su número particular o es imposible localizarlos», recalca.

En cuanto a las condiciones de los vehículos, Linares incide en que «se han modernizado mucho» y algunos están realmente bien, aunque otros necesitan una renovación urgente.

Las acciones encaminadas a aumentar la implantación del taxi adaptado a personas con discapacidad es uno de los puntos que se tratará en la Comisión Provincial del Taxi, un órgano que se espera esté constituido este mes o el que viene como mucho.

«Se trata de un órgano consultivo y de participación entre el sector del taxi y las administraciones competentes con presencia también de representantes de usuarios, sindicatos y empresarios, entre otros», explicó Valdivielso tras el encuentro mantenido con Luis Carlos García y Antonio Pino, en representación de la gremial.

En la Comisión Provincial se informará de los proyectos de disposiciones de carácter general de la Junta que afecten a la ordenación y coordinación del servicio del taxi; se elaborará informes y dictámenes en materia del servicio del taxi cuando así lo requiera la Consejería competente en materia de transportes y la comisión, a su vez, también podrá presentar propuestas y sugerencias para la mejora del servicio, entre otras funciones.

Con respecto a los integrantes del consejo, Rafael Valdivielso detalló que además de representantes de la Consejería y la gremial del taxi, también se contará con la presencia de miembros de la FAMP -falta aún concretar cuáles serán estos-, sindicatos, la Confederación de Empresarios, Facua y Fejidif.

Servicio de taxi a demanda

Otro de los asuntos abordados en la reunión del pasado diciembre entre Rafael Valdivielso y representantes de la Asociación gremial del Taxi de Jaén fue las licencias para vehículos de transporte con conductor, conocidas como vehículos turismo con conductor (VTC). En este sentido, el delegado de Fomento trasladó un mensaje de tranquilidad al sector en la provincia, «ya que la regulación es muy restrictiva y la incidencia es mínima con solo tres licencias activas en la provincia».

Además, se puso sobre la mesa la posibilidad de implantar el servicio de taxi a demanda para algunas zonas de la comarca de la Sierra de Cazorla. «Tras la buena acogida de este servicio en la zona de la Sierra de Segura, vamos a trabajar de la mano de la gremial para poder ponerlo en marcha también en aquellos núcleos más pequeños de zonas rurales que presentan un tráfico débil, pero que necesitan movilidad», concluyó.