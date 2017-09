La Diputación pide la vuelta del Activa Jaén La vicepresidenta, Pilar Parra, durante la presentación de las medidas del equipo de Gobierno. / IDEAL El equipo de Gobierno del PSOE llevará 25 propuestas al pleno del Debate del Estado de la Provincia, que se celebra mañana LORENA CÁDIZ JAÉN Jueves, 21 septiembre 2017, 03:11

Ayuda para subvencionar hasta el 45 por ciento del sueldo de un trabajador y la Seguridad Social durante dos años, en el caso de empresas que tengan 20 trabajadores. Y la continuidad de las ayudas para el autoempleo, los centros tecnológicos, los microcréditos o los jóvenes titulados. Esas son algunas de las 25 medidas, que el grupo socialista de la Diputación Provincial (con mayoría absoluta en el pleno) llevará mañana al Debate del Estado de la Provincia, que se celebra anualmente.

La Diputación continúa así con la línea abierta en plena crisis de crear un plan de empleo para paliar las altas tasas de paro que sufre la provincia. «Ya hemos destinado más de 82 millones de euros», dijo ayer la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, quien apoyada en esa cifra, dijo que la Diputación tiene «la autoridad moral para solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que se impliquen en la puesta en marcha de un Plan de Empleo Provincial y otro Plan de Reindustrialización». Éste último centrado, sobre todo, en los municipios con más tradición industrial, como son los de la Nacional IV, entre los que están Linares, Bailén, La Carolina y Andújar.

En esta línea, también se propondrá al Gobierno de la nación que las ayudas a la reindustrialización vuelvan a las modalidades, condiciones y financiación que había durante el mandato de Rodríguez Zapatero, porque «tal y como están ahora resultan totalmente ineficaces», dijo Parra.

Es más, Parra reivindicó «la continuidad del Plan Activa Jaén, que contemplaba una inversión de 2.000 millones de euros necesarios para mejorar las comunicaciones por carretera y ferroviarias, con inversiones en la A-32, la alta velocidad o el corredor central, clave para que se activen el puerto seco de Linares y las áreas logísticas de Bailén y Andújar».

Otras iniciativas que llevarán al pleno, todas relacionadas con el empleo, son el apoyo a la creación y consolidación de un clúster del plástico andaluz en la provincia de Jaén, del que «se beneficiarían especialmente municipios como Martos, Alcaudete, Alcalá la Real y Castillo de Locubín y que contaría con la colaboración de Andaltec y la UJA»; la petición al Gobierno de España de una Inversión Territorial Integrada (ITI), que contempla incentivos especiales para esos territorios y la preferencia para acceder a fondos europeos; y el apoyo de la Diputación a la creación de empleo cualificado en el sector turístico jienense, «incentivando a empresas que contraten a personas con titulación en esta materia», matizó la vicepresidenta.

La sequía también ocupará una parte importante del debate. Según dijo Parra, «hay dos sistemas críticos por la falta de recursos hídricos, pero también por la precariedad de las infraestructuras hidráulicas, como son el Víboras-Quiebrajano y El Condado», para los que se va a pedir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que «acometa las actuaciones comprometidas, que incluso han estado en presupuestos y que año tras año no se han ejecutado».

«Con dos presas, Siles y Cadimo, no pueden utilizarse para el riego. La primera, porque no se ha declarado de interés general y el Gobierno de España no ha hecho las conducciones, y la segunda porque está a falta de energía eléctrica y también las conducciones», denunció Parra, que anunció que estos temas los plantearán en el pleno del debate, mañana jueves.

Otras propuestas que planteará el equipo de Gobierno son la atención a personas en situación de dependencia con valoración de grado I en colaboración con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos o un Pacto Provincial contra la Violencia de Género que implique a instituciones y entidades de todo tipo.

Centro documental del aceite

De la misma forma se planteará el apoyo de la Diputación a los municipios para que puedan desarrollar sus competencias en materia de planeamiento y disciplina urbanística, «que en algunos ayuntamientos resulta un problema por su falta de personal», o medidas vinculadas a olivar y aceite. Entre estas últimas Parra citó la creación de un centro documental sobre esta materia que «se convertirá en referente mundial para consultar digitalmente cualquier cuestión ligada a este cultivo» o la realización de un Plan de Internacionalización del Aceite de Oliva.