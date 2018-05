La Diputación se opone a los recortes en Correos, que amenazan al mundo rural Manuel Béjar / Ideal En el pleno respaldó también el trabajo de los concejales en estos 40 años de ayuntamientos democráticos e inicia su conmemoración C. CABRERA JAÉN Jueves, 31 mayo 2018, 01:55

El PSOE de Jaén acusó ayer al Gobierno de Rajoy de querer «desmantelar Correos», lo que en la práctica «supone un clavo más en al ataúd que está preparando para el mundo rural». Así lo indicó en una nota la portavoz socialista en la Diputación, Pilar Parra, tras el pleno que debatió una moción de su grupo que rechazaba los «recortes» en la empresa estatal y se exigía al Gobierno que garantice su viabilidad con una financiación suficiente, un plan estratégico y con el desbloqueo del convenio colectivo.

Los diputados del PP no votaron en contra de la moción pues se abstuvieron, mientras que el resto votó a favor. Para la portavoz socialista, que los 'populares' no votasen a favor los hace «cómplices del desmantelamiento». «El mecanismo - explicó - es simple: empiezan por recortar presupuestos, por quitar dinero; después venden a la ciudadanía que el servicio se ha devaluado y que no se presta correctamente y, por último, abren la puerta al sector privado para que ocupe el espacio que antes prestaba lo público». Una estrategia que dijo que el PP quiere seguir con la educación, la sanidad o la Dependencia.

Cierre en los pueblos

Parra criticó que «la sociedad pública más grande de España haya liquidado 200 empleos en la provincia» y recortado presupuesto para ir cerrando oficinas en el mundo rural. Puso como ejemplo la oficina de Correos en Pontones, donde hace unos meses que no se presta este servicio.

«Nosotros, desde la Diputación de Jaén, apoyando en el mundo rural a los autónomos, a la creación de empresas, al mantenimiento de la población. Y ahora llegan ustedes, los del PP, y les quitan la opción de enviar pedidos o de recibir mercancías», reprochó al portavoz del PP, Juan Diego Requena (presidente provincial del PP y alcalde de Santisteban del Puerto), al que retó a que «sea valiente y vaya y cuente», a los trabajadores y sindicatos de Correos que están preparando movilizaciones para próximas fechas, las «mentiras» que a su juicio defendió en el pleno de ayer .

Por su parte, la diputada socialista Francisca Medina exigió en otra moción al Gobierno central que «cumpla sus compromisos en materia de violencia de género y, en especial, que cumpla su palabra en cuanto a financiación de estas políticas». «Una vez más, el PSOE ha tenido que arrancar los compromisos del Gobierno», haciendo que toda la oposición pidiera, vía enmienda de los presupuestos, los 200 millones de financiación que conllevaba el reciente Pacto de Estado contra la violencia de género.

Entidades locales menores

En cuanto a las mociones de la oposición, el PSOE votó en contra de una propuesta de IU para financiar directamente desde la Diputación a las entidades locales autónomas (ELA) de la provincia. Tras recordar Pilar Parra que «IU y PP fueron los que en su día eliminaron una de estas entidades locales, la de San Julián en Marmolejo», instó al PP a que «regule el vacío legal por el que ninguna norma obliga a financiar directamente a estas entidades». «De hecho, no lo hacen ustedes desde el Gobierno central», dijo, y recordó que «dos sentencias del TSJA de 2014 y 2015 han avalado la legalidad y la falta de discriminación de la actuación de la Diputación de Jaén con respecto a estas entidades locales».

A la vez, la Diputación inició la conmemoración del 40º aniversario de los primeros ayuntamientos y diputaciones democráticas con la lectura de una declaración institucional, respaldada por todos. «Ponemos en valor y rendimos homenaje a esos hombres y mujeres, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que a lo largo de estos 40 años han saltado del altruismo al compromiso político, poniendo también en evidencia lo que han supuesto los ayuntamientos para los ciudadanos y cómo han mejorado su calidad de vida», decía.