Desidias y vocaciones

Elige mi mente al azar una curiosa y lejana imagen de mi adolescencia, en el tiempo que transitábamos por un instituto de Secundaria bocadillo en mano durante los recreos. Alguno del corrillo daba la voz de alarma: «que viene, que viene» y alzábamos acelerados la huida para evitar al cura que intentaba captarnos para la causa religiosa. En alguna ocasión al descuido nos encontraba solos por un pasillo y ya no había escapatoria para buscar una y mil excusas sobre la falta de indicios advertidos en nuestro entorno sobre la llamada de Dios. Un curso entero de huidas. Con el tiempo le tuve consideración a la persona que realizaba esa captación, pero entonces era un ser odioso por su perseverancia en lo hueco, en nuestro erial advocativo.

No volví a preocuparme de la vocación hasta llegado al último curso del bachillerato. Toda la familia me atosigaba a diario como aquel cura con una pregunta: «qué vas a estudiar». Era peor que un no, que tal vez era certero en algo, era un no sé lleno de dudas y miedo a lo desconocido, al porvenir. A mi alrededor había gente con decisión sorprendente, yo Derecho, yo Medicina, yo Magisterio. ¿Y yo? Me hubiese gustado tener esa seguridad en la elección. Me gustaba escribir y pintar, pero no la teoría de la escritura o la pintura. Filología en el último momento, casi hasta la ventanilla de entrega de solicitudes de matrícula llegó la duda. Ahí estaba como un protagonista barojiano, como aquel Andrés Hurtado de El árbol de la ciencia, arrastrado por cierta abulia. Pero durante varios veranos impartí clases particulares y allí descubrí un binomio interesante, ya que por un lado me gustaba la docencia y por otro no se me daba mal. Esa fue la verdadera llamada de la vocación, la práctica.

No sé qué lleva a un médico a elegir serlo. Tal vez el altruismo de la ayuda a los demás ocupe un lugar, aunque para eso la caridad o una ONG pueden suplirlo, puede que el prestigio social acompañado del sueldo, aunque hay mejores ofertas laborales en ese sentido. Se trata de un verdadero misterio la llamada al juramento hipocrático. Admiro esa decisión. El caso, que diría el viejo Lázaro después de tantos amos, es mi llegada a urgencias con un familiar, después de que hubiéramos sido derivados a un lunes por llegar tarde un viernes (sic). Lee el informe y muestra nerviosismo, llama, cuelga, descuelga y así varias veces, sin mediar un hola. Nos indica ante nuestra sorpresa que no deberíamos estar allí porque el especialista que debe atendernos (con urgencia, repito) puede que esté en el hospital o puede que no, lo intenta por teléfono y no logra contactar con su consulta ni con la sala donde podría estar. Toma una determinación: «haremos el ingreso y esta semana os verá un especialista». «Entonces, nos vamos a otro hospital», replicamos. En mi razón le conmino a utilizar uno de los tres celadores que afuera charlan animosos sobre comidas de Semana Santa para que realice la tarea. «No es su función». Así que abandona la consulta y se desplaza ella misma por el hospital en busca del especialista, lo encuentra en su consulta y nos atiende. ¿Dónde se le habría quedado la vocación? La puerta de la consulta muestra dos grandes hendiduras, ¿y esto?: «uno, con la cabeza». Amén.