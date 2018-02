Desarrollan en la UJA un sistema que detecta pesticidas en polen y néctar UJA El nuevo sistema ayuda a profundizar en el problema del colapso de colonias de abejas, de las que depende el 30% de la producción agraria R. I. JAÉN Martes, 27 febrero 2018, 00:57

Investigadores del grupo de investigación Química Analítica de la Universidad de Jaén (UJA) han desarrollado un nuevo método para analizar la presencia de ocho pesticidas frecuentes en agricultura en muestras de polen y néctar. Su utilización masiva está relacionada con la desaparición de colonias de abejas en apicultura, lo que convierte a esta herramienta en un instrumento útil para conocer con exactitud las cantidades que pueden alterar el ecosistema.

En esta línea, establecieron la necesidad de determinar los insecticidas que pasan del cultivo a las colonias. En el artículo 'Sensitive Detection of Neonicotinoid Insecticides and Other Selected Pesticides in Pollen and Nectar Using Nanoflow Liquid Chromatography Orbitrap Tandem Mass Spectrometry' publicado en la revista Journal of AOAC International desarrollan un método basado en una combinación de técnicas analíticas avanzadas capaz de medir con exactitud la cantidad de pesticida presente en el alimento de las abejas. Con esta información, según se ha informado desde la Fundación Descubre, se pueden sentar las bases para futuros estudios dedicados a conocer en qué medida se puede correlacionar la presencia de los pesticidas con la desorientación del insecto y el abandono de la colonia.

Colapso

El nuevo sistema profundiza en el problema del colapso de colonias de abejas, situación que se produce cuando las obreras son sometidas a este tipo de sustancias y las llevan a abandonar la colmena, lo que provoca su desaparición.

Los investigadores ofrecen así una herramienta adecuada para la multitud de estudios que se realizan actualmente ante un problema que consideran de especial relevancia a nivel mundial. Según indican los expertos, el 30 por ciento de la producción agraria depende de ellas.