Un derrumbe parcial en el casco histórico aumenta la alerta LIÉBANA El estruendo ha sido en la calle Santiago y no ha causado heridos, pero sí la indignación vecinal JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 6 abril 2018, 20:52

«Todavía estoy temblorosa», afirmaba este viernes Ingrid, vecina del número 15 de la estrecha calle Santiago, situado justo enfrente del número 12 en que se ha producido el derrumbe lateral del inmueble. Este no ha causado heridos pero sí un fuerte estrépito en el silencio de las cuatro de la tarde. Y una fuerte preocupación en el vecindario, ya que hay previstas nuevas lluvias para el fin de semana y hay elementos de la casa en situación inestable. Esta suele estar vacía y, aunque es antigua, estaba en buen estado.

No obstante, los vecinos ya habían advertido del peligro, ya que el inmueble se quedó sin apoyos y la calle tiene un gran desnivel. Hace años que se demolieron las viviendas de lo que se conoce como la plaza de Santiago (a la parte de arriba de la Escuela de Arte José Nogué y del refugio antiaéreo), aunque no es una plaza sino un solar de grandes dimensiones donde crece la vegetación y donde en su día el Ayuntamiento pensó construir un aparcamiento, pero no llegó a un acuerdo con su propietario, una entidad financiera.

«Ha sido como un temblor de tierra», contaba otra vecina de la calle Santiago, que aunque tiene alguna vivienda y solar vacíos, está habitada. También la vivienda que pega por arriba a la casa siniestrada. La preocupación del vecindario es que el derrumbe no haya terminado. La Policía Local se han personado nada más ocurrir el desplome y ha acordonado la calle, dejando un pasillo para que puedan pasar los residentes, que no han recibido orden de desalojo.

La presidenta de la asociación La Muralla, Matilde Liébanas, ha lamentado el estado de abandono que presenta el casco histórico jienense. También ha estado en la zona el presidente de Torre del Concejo, del barrio de San Juan, Francisco Jesús Castro, quien ha informado que la demolición del número 9 de la calle Alegría, que llevará a cabo el Ayuntamiento de forma urgente y subsidiaria, aún no ha empezado, por lo que los vecinos preparan movilizaciones, ya que si la casa se cae temen que la calle se hunda. Y el presidente de Arco del Consuelo, Antonio Lozano, alerta del peligro que supone que después de las lluvias el sol actúe sobre los muros mojado, como ha ocurrido otros años en el casco antiguo de abundantes precipitaciones.

La concejala de Jaén en Común (JeC), Sara Martínez, también presente en la zona, ha dicho que los casos se suceden y que el casco histórico requiere una atención especial. Por otro lado, el portavoz de JeC, Manuel Montejo, se ha referido a la casa de la calle Alegría. «Si en julio de 2016, los técnicos municipales advertían ya de que existían muchas probabilidades de que el edificio entrara en colapso estructural en cualquier momento y solicitaban medidas urgentes, realizarlas más de año y medio después no es en ningún caso una actuación urgente, sino una muestra más de la dejadez y el abandono con el que el Ayuntamiento y la Junta tratan a estos barrios y a sus vecinos», ha dicho.