La UJA demuestra que la motivación para ser sostenibles cambia con el tiempo Instalación de paneles solares en el campus universitario de Las Lagunillas. / IDEAL Pesan cada vez menos los factores de presión externa y más el cálculo de eficiencia económica que conlleva ser 'verde' M. L. JAÉN Miércoles, 10 enero 2018, 02:02

Investigadores de la Universidad de Jaén han constatado que la motivación principal de las empresas tecnológicas con la sostenibilidad medioambiental cambia a lo largo del tiempo. Así, las empresas tienden a implementar a largo plazo aquellas políticas de protección del medio ambiente que están ligadas a la innovación y que tienen efecto sobre la eficiencia de sus procesos. En este sentido, las empresas experimentarían un proceso de habituación por el que con el paso del tiempo responden menos a factores de carácter institucional (presiones externas) y más a motivaciones de eficiencia económica a la hora de implantar prácticas de sostenibilidad medioambiental.

Estas conclusiones se derivan de un estudio realizado en la Universidad de Jaén y financiado por la Fundación BBVA, que pone de manifiesto cómo una decisión estratégica interna de las empresas, como es la innovación en procesos, interactúa con características del entorno a la hora de explicar el grado de compromiso con la sostenibilidad.

Estos resultados han sido publicados este mes de enero en la prestigiosa revista Journal of Cleaner Production, en el artículo titulado 'Process innovation and environmental sustainability engagement: An application on technological firms', del que son autores los profesores de la UJA José Moyano, Juan Manuel Maqueira y Sebastián Bruque.

El estudio se ha realizado a partir de una muestra de 239 empresas localizadas en parques científicos y tecnológicos españoles y que representan el 25% del total de empresas localizadas en estos espacios surgidos para estimular la cooperación en innovación y aprovechar las ventajas derivadas de las economías de aglomeración.

El trabajo pretende identificar qué factores, económicos o institucionales, son más importantes a la hora de explicar el compromiso de las empresas con la sostenibilidad ambiental. Desde la perspectiva económica, los directivos adoptan decisiones para mejorar la competitividad a través de la reducción de costes, la mejora de la eficiencia o para diferenciarse de los competidores. Desde la perspectiva institucional, los directivos deben tener presente la presión creciente de los grupos de interés (donde sobresalen los clientes) para conseguir un equilibrio entre las necesidades económicas y la necesidad de preservar el medio ambiente. El artículo publicado utiliza ambas perspectivas para identificar el papel de la innovación en procesos en la implicación de la empresa con la sostenibilidad medioambiental.

Innovación

La innovación en procesos se ha medido de dos maneras: a) si la empresa ha desarrollado o no nuevos procesos o tecnologías en los últimos tres años; b) el grado de innovación en procesos que recoge si la empresa ha introducido más o menos procesos o tecnologías que los competidores y el grado en que dichos procesos o tecnologías difieren de los competidores. Por su parte, el compromiso de la empresa con la sostenibilidad medioambiental contempla los esfuerzos realizados por la empresa para gestionar sus operaciones, de modo que se reduzca la contaminación ambiental, se minimice la huella ecológica y que los productos finales provoquen daños mínimos al medio ambiente.

Los resultados obtenidos señalan que las empresas que innovan en procesos están más comprometidas con el medioambiente. Ello significa que las empresas innovan en procesos tanto para satisfacer la presión de los grupos de interés para que adopten decisiones que impacten de forma positiva en el medio ambiente, como para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, eliminar actividades que no añadan valor y evitar los costes de oportunidad derivados de la polución.