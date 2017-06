"Se ha demostrado el acierto de crear la Universidad de Jaén"

"Muchas gracias por quererme, he hecho todo lo que he podido y me han dejado", ha sentenciado con su habitual socarronería Luis Parras Guijosa, el primer rector de la Universidad de Jaén (UJA) y el encargado de ponerla en marcha, allá por 1993 y de forma colectiva, como ha subrayado este viernes durante el sentido homenaje que ha recibido de la institución.

Un reconocimiento público que ha incluido la presentación de un libro sobre su figura en el aula magna del Campus de las Lagunillas y bautizar el salón de grados con su nombre. El acto se ha hecho coincidiendo con su jubilación y como preámbulo a la celebración de los 25 años de la creación de la UJA, que se conmemorarán en 2018.

El rector, Juan Gómez, ha presidido el acto y ha asegurado que se trata de un homenaje "más que justo" para reconocer la "extraordinaria" labor realizada por Luis Parras al frente de la institución académica y que "supuso asentar los cimientos de la actual Universidad de Jaén".

Tras hacer un recorrido por su trayectoria al frente de la UJA, ha destacado como una de sus labores más importantes, "dar sentido y justificar la creación de la Universidad de Jaén, desde su carácter como servicio público hacia la sociedad". "El tiempo ha demostrado de lo acertado de esta decisión", ha subrayado Gómez.

Libro

Por su parte, la vicerrectora de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social, María Dolores Rincón, ha aludido al libro 'Homenaje a Luis Parras Guijosa', editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad. Se trata de una recopilación de textos escritos por unas 70 personas (amigos, familiares o políticos, entre otros), que conocieron a Parras durante los años que estuvo en el cargo, primero, como presidente de la comisión gestora de la UJA, y luego como rector.

Por su parte, el director del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, José Rodríguez Avi, ha hecho un semblante de la faceta profesional académica de Parras Guijosa, así como de su gestión institucional en los complejos inicios de la Universidad de Jaén, resaltando su pedagogía en lo que denominó "el ejemplo del jefe" y mencionando a miembros de los primeros equipos directivos, como el gerente, Juan Hernández.

El homenajeado

En su intervención, Luis Parras ha agradecido este homenaje, que esperaba que fuera más modesto. Ha indicado que sin la comunidad universitaria en su conjunto no habría hecho nada y ha agradecido, por este orden, al personal de administración y servicios, "por su dedicación profesional desde la creación de la UJA"; al profesorado, destacando el avance en la calidad de la docencia y la investigación, a la sociedad jiennense "porque desde el principio creyó en nosotros"; a las personas que han formado los distintos equipos directivos que lo acompañaron durante su etapa al frente de la UJA, a la Diputación de Jaén, "por su papel trascendental en la historia de la Universidad de Jaén", y a su familia.

Luis Parras Guijosa, natural de Los Villares, ocupó el sillón del Rectorado de la Universidad de Jaén desde su creación en 1993 hasta abril de 2007, primero como presidente de la Comisión Gestora de la UJA y desde 1997 como rector, habiendo sido reelegido con posterioridad en su cargo los años 1999 y 2003.

Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Jaén, ocupó con anterioridad otros cargos como dos vicerrectorados en la Universidad de Málaga y la dirección general de Construcciones y Equipamiento Escolar de la Junta de Andalucía. La Universidad de Jaén le impuso en enero de 2008 su Medalla de Oro.