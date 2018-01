La delegada de Salud rechaza la petición de dimisión formulada desde el PP La solicitud viene como consecuencia de los últimos sucesos ocurridos en la provincia, entre ellos el fallecimiento de una paciente en las urgencias del Hospital de Úbeda EUROPA PRESS JAÉN Miércoles, 17 enero 2018, 19:37

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Jaén, Teresa Vega, ha rechazado la petición de dimisión realizada desde el PP jienense como consecuencia de los últimos sucesos ocurridos en la provincia, entre ellos el fallecimiento de una paciente en las urgencias del Hospital de Úbeda o las lesiones ocasionadas a otra paciente en la UCI del Hospital Neurotraumatológico por la rotura de una tubería.

"Yo no me he planteado la dimisión con la carga de trabajo que llevo y con el recorrido que llevo de trabajo", ha indicado Vega a los periodistas antes de participar en la reunión de la Organización Sectorial de Sanidad del PSOE de Jaén. Ha añadido que es el PP y en concreto el coordinador general del partido, Miguel Contreras, y la portavoz de Sanidad en el Parlamento de Andalucía, Catalina García, los que deben plantearse su posicionamiento "mezquino".

Así ha indicado que "la crítica en la democracia forma parte del debate político, pero llegamos a unos niveles que no son aceptables porque estamos intoxicando a la población, estamos generando un ambiente hostil que no beneficia". En este punto, ha dicho que "hay unos límites y esos límites se están pasando".

Vega ha apuntado que "el esfuerzo" que se está haciendo en la provincia en materia de sanidad pública es "titánico" y ha destacado el trabajo que se está haciendo con todos los actores y con los grupos de mejora, además de contar "sobre la mesa" con un plan estratégico.

Ha señalado que los hechos ocurridos "los hemos lamentado y nos hemos puesto a trabajar con inmediatez para que esto no vuelva a ocurrir", pero ha añadido que desde en el PP "no tienen autoridad ni moral ni por su trayectoria para cuestionar la defensa de la sanidad pública como se viene haciendo en Andalucía y en esta provincia".

En este punto, ha señalado que el PP han sido "el artífice de los mayores obstáculos que han ido contra la sanidad pública", y los ha responsabilizado de "la falta de financiación que tienen todas las comunidades autónomas y también de aquellas medidas que tienen que ver con el adelgazamiento del sistema público y que han tenido consecuencias muy graves".

Para la delegada, ha sido la Junta de Andalucía la que ha articulado medidas como la reducción al 75 por ciento de los salarios la que ha permitido que más de 7.000 personas no se hayan visto en la calle. "Ahora se llenan la boca cuando ellos son los artífices de los recortes en la primera línea", ha dicho Vega.

Es por ello, por lo que ha afirmado que no puede aceptar que se relacionen los sucesos recientemente ocurridos con recortes porque "en estos momentos no hay recortes" ya que "el presupuesto ha crecido, es el más grande de la historia de la Junta de Andalucía". Lo que sí ha dicho estar dispuesta a encajar son las críticas por la gestión. "Estamos hablando de mejora en la gestión y ahí sí que lo acepto, lo asumo y me entrego totalmente", ha indicado Vega.