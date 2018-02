La delegada de Cultura: «El Pósito necesita remodelación, pero no esta tan agresiva» La plaza del Pósito en la actualidad, con zona para aparcar que ya no se usará. / José M. Liébana «Siempre he buscado una solución, pero sin saltarse la ley», afirma Pilar Salazar, quien dice que el alcalde tiene desde el viernes el informe desfavorable JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 14 febrero 2018, 02:15

Visiblemente molesta por las acusaciones y adjetivos dirigidos hacia la Junta por el alcalde de Jaén, Javier Márquez, - «es una cacicada absoluta», dijo el lunes - y por la concejala de los Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas - «la Junta actúa de forma partidista», dijo ayer - , la delegada de la Consejería de Cultura en Jaén, Pilar Salazar, afirma no salir de su asombro por las «mentiras» vertidas sobre el informe desfavorable a la intervención municipal en la plaza del Pósito.

«Es vergonzoso que se diga que no han recibido el informe. El alcalde lo tiene por correo electrónico desde el viernes a primera hora», señala, después de que este le preguntara por lo publicado en la prensa. «Yo no se lo he adelantado a nadie. El primero que lo tiene es él, por lealtad institucional», añade antes de indicar que cuando un informe es desfavorable el cauce necesario para su notificación es el correo ordinario, pero que ayer, ante la insistencia municipal, fue además entregado en mano para que llegase antes.

También afirma que el proyecto entró en Cultura el día 10 de enero y no en octubre, como dijo el Ayuntamiento, quien se quejó de la tardanza. Y niega igualmente que sea ella como delegada la que aprueba los informes, sino que es la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, integrada por nueve miembros, para los que pide respeto: un representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, dos personas de reconocido prestigio en patrimonio (una de ellas, propuesta por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén), un representante de la Diputación como institución con competencias, otro de la Delegación de Urbanismo de la Junta, el secretario general de la Delegación de Cultura, la jefa del Servicio de Bienes Culturales, la jefa del Departamento de Protección y la delegada como presidenta de dicha comisión.

El informe lo hace un técnico especializado según el proyecto que se trate (arqueológico, urbanístico, conservador) y la comisión decide.

«Caciquismo es hacer una intervención sin la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio o saltarse el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del casco histórico», aprobado por el Ayuntamiento. «El PEPRI no contempla actuaciones como la proyectada en el Pósito, que está dentro del conjunto histórico, declarado BIC en 2011 y teniendo cerca la medina medieval islámica. La plaza necesita una remodelación, pero no agresiva, de reponer tuberías, arreglo del empedrado para devolverlo a su estado original, etcétera. Siempre he buscado una solución, aquí y en Deán Mazas, y hay que dar facilidades porque si no, se despuebla el casco histórico, pero desde el equilibrio y sin saltarse la legislación», apostilla la delegada.