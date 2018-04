Decenas de jienenses bailan para exigir un Conservatorio de Danza en la capital

«¿Cuánto talento se perderá en Jaén por no haber Conservatorio de Danza?». Es la crítica que hace Rosa, madre de Fátima López, una joven jienense que trabaja para una compañía de danza contemporánea en Francia. Se formó en Granada debido a la ausencia de estos estudios en la capital jienense, suponiendo «mucho sacrificio económico, físico y emocional». «Ella tenía el instituto por la mañana y su padre la llevaba después a Granada, creándose un desarraigo familiar y el sacrificio de amistades. En esto hay que formarse desde muy pequeño, y si no tenemos la infraestructura se tienen que ir siendo aún niños», lamentó.

Rosa es una de las decenas de personas que participaron ayer en el acto reivindicativo que acogió la plaza de Santa María de Jaén con el objetivo de pedir un Conservatorio Profesional de Danza en la capital. La jornada consistió en la realización de actuaciones de profesores y estudiantes, creando un «ambiente festivo, con más participación y actividades que el pasado año».

Y es que se trata de la segunda concentración ciudadana con esta reivindicación, tras la que tuvo lugar en febrero del año pasado, y repite la fórmula «distinta» que ya entonces consiguió una buena acogida. En este sentido, la impulsora de la concentración, Raquel Borja, perteneciente al movimiento ciudadano Por un Conservatorio Profesional de Danza en Jaén, explicó que al ser una demanda cultural y educativa «se quiere sacar a la calle, que la gente vea y lo viva como suyo».

«Hay muchas vocaciones frustradas en Jaén de niños que no han podido salir fuera a estudiar»

En este marco, la impulsora recalcó que se sienten «satisfechos» con la respuesta que tuvo por parte de la sociedad jienense, a la par que señaló que con este tipo de concentraciones se busca «transmitir ilusión», ya que no se van «a rendir fácilmente».

Raquel Borja, madre de una niña de nueve años con «grandes aptitudes e inquietudes por el baile», que lo practica con profesionales autónomos o en pequeños centros privados, impulsó esta iniciativa con una petición en la plataforma 'change.org' que ya ha reunido más de 4.300. También tuvo apoyo en redes sociales y llegó a instituciones con varias mociones en las que se instaba a la Junta que dote a la ciudad de conservatorio profesional de danza. «Ahora el movimiento ha vuelto a resurgir con más fuerza que nunca y con el deseo firme de que no vuelva a caer en saco roto», concluyó.

Tras la primera concentración y esa repercusión, se llevó la propuesta en la Delegación de Educación, con cuyos responsables han mantenido diversos encuentros en los últimos meses. Según dijo, «están tratando el tema con optimismo e ilusión, pero también con mucha cautela», ya que también «ven el proyecto viable y necesario» y pretenden estudiar su posible ubicación. «En la última reunión se nos dijo que ya tenían de la Consejería de Educación el apoyo y la vía libre para empezar a contemplar posibles edificios y trabajar en el proyecto para presentarlo. Nos llevamos el compromiso de que en una nueva reunión desde la Delegación de Educación nos harían partícipes para saber las posibles alternativas de ubicaciones. No tenemos ninguna preferencia, en el barrio que sea dará vida a la ciudad entera», incidió la portavoz.

Borja subrayó que es una petición justa que se equiparen las oportunidades formativas. «En Jaén, comparando la situación de la danza y la música, que sí cuenta en con conservatorios oficiales y públicos para su impartición reglada, pero también con otros territorios», afirmó.

Al hilo, lamentó que «Jaén y Huelva siguen siendo las dos únicas provincias andaluzas que no tienen conservatorio de danza», algo que «no tiene sentido» mientras «pasan los años y se truncan carreras y talentos, que en Jaén hay muchos». «Tenemos por ejemplo el apoyo de escuelas de Granada y Córdoba, que están llenos de alumnos de Jaén que se están desplazando allí para estudiar y que piensan que no tiene sentido», apostilló.

No hay un dato concreto sobre la cantidad de chicos y chicas jienenses que se desplazan a otras ciudades para estudiar, pero Raquel Borja insiste en que «son muchos». «El cálculo que más me gustaría conocer es el de los que ni siquiera han tenido la oportunidad de poder marcharse, porque sé que hay muchas vocaciones frustradas en Jaén de niños con aptitudes e inquietudes artísticas que no han podido salir fuera a estudiar», recalcó.

Dos plataformas

En Jaén hay dos plataformas con un mismo objetivo: que Jaén cuente pronto con un Conservatorio de Danza. Mientras el Movimiento ciudadano por un Conservatorio Profesional de Danza en Jaén organizó la concentración de ayer, la Plataforma Proconservatorio de Danza para Jaén incide en los avances del proyecto, más cerca de ser una realidad.

Este último colectivo cree que «nueve años de reivindicaciones parecen culminar en un final feliz». «Hoy podemos decir que cada vez está más cerca el que Jaén tenga un Conservatorio Profesional de Danza», indicaron. El pasado 5 de abril se reunieron en Jaén la presidenta de dicho colectivo, Mayca Ibáñez, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, y la delegada provincial de Educación, Yolanda Caballero. El objetivo fue hablar sobre los avances que desde la Delegación territorial de la Junta se están haciendo respecto al futuro Conservatorio de Danza.

Según informó la consejera, se está realizando el estudio de las instalaciones que albergarán el futuro centro. Dicho estudio, que estará concluido para el mes de mayo, será posteriormente trasladado a la Consejería de Educación. Mayca Ibáñez incidió en que «se está estudiando la viabilidad de un edificio ya existente», pero desde la plataforma quieren «ser cautos y no adelantar su ubicación hasta que dicho estudio esté concluido». Asimismo, la plataforma transmitió a la consejera de Educación la importancia de que este proyecto «sea culminado en un breve espacio de tiempo».

El colectivo que Mayca preside lleva desde 2009 recogidas 11.000 firmas de apoyo de ciudadanos de Jaén y de grandes bailarines, coreógrafos del mundo de la danza y el resto de conservatorios de Andalucía, y animan a todas aquellas personas que deseen unirse a esta petición uniéndose a la plataforma.

Y es que la gran expectación por las actuaciones y master class que ayer se impartieron dejan claro que en Jaén hay talento y demanda su propio Conservatorio de Danza.