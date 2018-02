Varios tuiteros realizan montajes con sus caras en protesta por la condena del fotomontaje del Despojado La sentencia se dictó ayer en el juzgado de viva voz al declararse el acusado culpable y confirmarse con la pena JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Jueves, 8 febrero 2018, 13:00

La noticia de la condena a ocho meses de multa a dos euros al día (un total de 480 euros) a un joven por un fotomontaje que hizo con su cara sobre una imagen del Cristo Despojado de la Cofradía de la Amargura de Jaén, adelantada ayer por IDEAL en su edición digital, ha desatado un intenso debate en las redes sociales. La sentencia se dictó ayer en el juzgado de viva voz al declararse el acusado culpable y confirmarse con la pena. Sobre la cofradía jienense, que denunció al joven tras requerirle dos veces sin éxito que retirase la imagen de sus redes sociales, han llovido las críticas y también las muestras de apoyo.

“Muchas gracias a todos los medios y cuentas por el apoyo recibido hacia nuestra Hermandad en contra de las mofas por Nuestro Sagrado Titular Jesús de La Pasión”, manifestaron los costaleros de la cofradía a través de su cuenta de Twitter. La cuenta oficial de la hermandad no ha entrado en la polémica e informa que través de la "patrulla nocturna" se ha entregado mantas, ropa de invierno y alimentos para los emigrantes jornaleros en días de bastante frío. “Esta es también nuestra hermandad:. Caritativa, solidaria y preocupada con el prójimo, siguiendo las leyes de Dios”, explican.

También a través de redes sociales “la Agrupación de Cofradías muestra su total apoyo y solidaridad con la Cofradía del Despojado. Creemos que el respeto a las imágenes es fundamental al ser éstas piezas clave en el culto de todos los cofrades”.

Entre las voces críticas está la de Juan Soto Ivars, de El Confidencial, que colgó un montaje con su cara sobre la imagen de un Cristo: “A un chaval de 24 años le han metido un multaco de 480 euros por poner su cara con Photoshop en este Cristo concretamente. Pues nada. Aquí va la mía en solidaridad con el chaval. Si la cofradía de la Amargura quiere multar a más gente, encantado de recibirlos. Viva el Carnaval”, manifestó.

Stephane M. Grueso, de la Plataforma en Defensa de Libertad de Información, colgó un mensaje también con su rostro y una imagen del Cristo. “Buenos días, @amargura_jaen, @justiciagob y @policia. Si hacer un meme como este es delito, aquí estoy. Lo voy a subir también a Instagram y a FB. (No he sabido hacerlo mejor, complicado lo del color. Pero tiene el plus de las gafas) No me puedo imaginar que acusen y multen a un joven por hacer algo tan grave y a mí no. El verdadero delito es lo malo que soy con el photoshop. Ains”, indicó.