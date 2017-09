Debate entre los médicos de familia por los cambios previstos Pacientes en el nuevo centro de salud del Bulevar, en Jaén capital, al poco de inaugurarse. / M. CONTRERAS Mientras unos dudan de la viabilidad de las medidas que adoptará en breve la Junta, otros creen que con más personal, supondrán un considerable avance LORENA CÁDIZ JAÉN Jueves, 21 septiembre 2017, 03:11

El anuncio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de que a partir del mes de octubre se comenzará a aplicar una reforma en la Atención primaria para que los médicos de familia puedan enviar, desde sus centros de salud, pruebas más específicas a los pacientes, sin tener que esperar al especialista, está generando debate entre los facultativos.

Los hay que ven muy complicado poder llevar a cabo este cambio con las condiciones de trabajo actuales, y los hay que creen que puede ser un importante avance para el paciente, y que es viable siempre que traiga aparejada la contratación de más personal. La Junta ya ha anunciado que de ahora y hasta finales de año se van a contratar a cerca de 400 profesionales para Atención Primaria en toda Andalucía. Concretamente serán 105 médicos de familia, 210 enfermeras, 33 matronas, 30 trabajadores sociales y 8 pediatras. De momento las cifras no se han provincializado.

«En cuatro o cinco minutos por paciente, hacemos la historia clínica, exploramos al paciente, hacemos un juicio clínico, pedimos las pruebas complementarias (también ecografías y TAC) si son necesarias, rellenamos todos los documentos y ponemos el tratamiento con el ordenador y en varias aplicaciones que funcionan cuando quieren, explicamos al paciente con claridad y buena educación para que no se enfaden y en el tiempo que nos sobre...» Así criticaban ayer las medidas anunciadas desde el Sindicato Médico Andaluz.

En cambio, la postura de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria es distinta. Su vicepresidente, el doctor Alejandro Pérez Milena, asegura que con más recursos de personal estos cambios supondrán un avance. «Atención Primaria, con más recursos de personal, resuelve más problemas y aligera las listas de espera que tienen los hospitales porque en Atención Primaria el tiempo de espera es cero», recordó.

Además, consideró que no es necesario instalar nueva tecnología en los centros de salud, o al menos no en todos. «No hay que tener un aparato de rayos en cada centro, simplemente tener un sitio cercano donde se puedan hacer las pruebas necesarias», aseguró. «Lo que no tiene sentido es estar como estamos hasta ahora, que según la provincia o el distrito, no se pueden hacer unas pruebas y otras sí».

Eso sí, consideró «fundamental» la contratación de más médicos y enfermeros. «La crisis trajo recortes y Atención Primaria es la que más especialmente los ha sufrido». «Ojalá todo se ponga en marcha lo antes posible», dijo Pérez Milena, que recordó que el SAS está revisando los cupos de cada distrito sanitario para tener en cuenta aquellos que están más saturados, no solo por número de pacientes, sino también por la complejidad de esos pacientes, como es el caso, por ejemplo, de los enfermos crónicos.