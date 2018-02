Mucho más que la dama de los íberos Pilar Palazón delante del Rey Felipe junto a sus amigos Carry Ortiz, Pedro Molina y Áurea García / POVEDA A sus 86 años, recibirá el miércoles en Sevilla la medalla de Andalucía, un punto y seguido en una vida de tremendo activismo, un 'martillo pilón' en pro de Jaén y los jienenses MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Lunes, 26 febrero 2018, 03:05

Cuando el bombardeo de Jaén, estaba yo con sarampión. No me acuerdo de los ruidos de bombas ni de los aviones, pero sí de que mis padres y mis tíos me liaron en una manta y me bajaron al refugio de la plaza de San Ildefonso. Recuerdo estar sentados en una especie de poyete, yo en brazos de mis padres, con fiebre. Cuando salimos de allí, mi casa la habían tirado. Solo quedaban piedras. Nos habíamos quedado sin nada, sin ropa sin muebles, nada», rememora, con su voz cálida, Pilar Palazón Palazón (Jaén, 18 de enero de 1932). Tocaba volver a empezar. Luchar. No ha parado de hacerlo en 86 años.

Nueve meses (y cuatro días) después de nacer la II República lo había hecho ella, hoy Historia viva de Jaén, reconocida doblemente estos días con la bandera y la medalla de Andalucía por su (pen)última batalla ganada: hacer realidad el Museo Íbero. Preguntada por si le queda algún sueño por cumplir aún, responde sin dudar: «Que se licite cuanto antes la exposición permanente». Así ha sido siempre su vida, no hay una meta, solo una etapa después de otra. Sorprende la claridad mental con la que lo dice y la confianza. Que nadie dude de que lo conseguirá o luchará hasta el final. Es incombustible. Camino de sus 86 primaveras lleva desde hace unos años una prótesis de cadera de titanio y sigue saliendo a la calle varias veces al día. Vive (en San Ildefonso aún) en un tercero sin ascensor.

Palazón es mucho más que la Dama de los Íberos. Durante décadas, un martillo pilón en pro de Jaén y los jienenses, luchando de forma clandestina contra el franquismo, siendo un personaje clave en la Transición (teniende de alcalde y concejala de Cultura en la primera corporación democrática), creando la Universidad Popular con una concepción muy del pueblo, no simples talleres («el logro del que me siento más orgullosa»), o consiguiendo para la ciudad un grabado de Picasso mediante suscripción ciudadana. El exalcalde Alfonso Sánchez Herrera, por tantas cosas como le pedía y por la insistencia con la que lo hacía, la apodó Pilar 'Palizón'.

Republicana, no dudó en mirar a los ojos al Rey Felipe durante la inauguración del museo en diciembre y soltarle un «Majestad, si me permitís hablar un momento, durante 20 años he luchado para lograr el museo, yo ya casi no me lo esperaba, pero aquí está. Le pido, y le suplico, que el 28 de febrero de 2019 vengáis a inaugurar la colección permanente (la actual es temporal, 'La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa'».

El Rey, sitiado, contestó que si no hay impedimento legal (que la colección no esté) vendrá. La petición fue felicitada incluso por el obispo, lo que fue aprovechado por Palazón para pedirle la cabeza de león íbera que hay en el Museo Diocesano. No hay meta, solo otra etapa. Genio y figura.

«Mi cabeza está en plena juventud, no imaginas las ganas de vivir que tengo, de estar con amigos, de disfrutar y tomarnos una cerveza», afirma. 'El camino de la juventud lleva toda una vida', que dijo Picasso. La juventud como una actitud. Nadie se lo podría discutir viendo los pantis con los que recogió la bandera de Andalucía el viernes. Su estilo jovial casa con su mentalidad progresista.

Su carácter se forjó desde pequeña. Le costó llegar al mundo, por cesárea, pero está exprimiéndolo. Tras perder su casa en la guerra se apañaron en un caserío de Jabalcuz «con los Peláez, amigos de mis padres». Hija de licenciado en Leguas Clásicas, latín y griego, y ama de casa, procedentes de La Puerta de Segura, estudió en el Virgen del Carmen, en un colegio mixto, «pero no estábamos mezclados los niños con las niñas, hasta tenía las ventanas pintadas de blanco para que no viéramos a los varones», ríe. Se empapó en Madrid, en la Complutense, de motivos y conocimientos para seguir su lucha en su retorno a Jaén. «Fueron cinco años maravillosos en cuanto a formación como persona y de mucho movimiento revolucionario, indudablemente. Tuve los mejores profesores que había en ese momento», subraya.

Hoy viuda, encontró un gran apoyo en su marido, Jesús Nogales, al que conoció como compañero dando clase. «Muy compresivo con toda mi actividad política. Él se quedaba con mi madre que estaba enferma y yo me iba a la lucha clandestina contra el franquismo». «Ibas a tomarte unas cervezas y los camareros, algunos, eran confidentes de la policía, estuvimos muy marcados. O con las represiones del Gobierno civil con la huelga, expuesta a que no te contrataran al año siguiente. Me acuerdo de esos años con bastante amargura». Los siguientes, muy agitados, metida de lleno la política jienense.

Su secreto

No ha tenido hijos, pero «nunca» se ha sentido «frustrada por eso, he sido profesora 39 años y me ha llenado mucho». Impartió Geografía Universal, Lengua y Literatura, Latín e Historia, en centros privados (San Agustín, Teresianas) y públicos (Instituto San Juan Bosco o Fuentezuelas). «Es la profesión más hermosa junto a la sanidad», proclama. Y dejaba huella.

Un grupo de antiguos alumnos del desaparecido San Agustín, en la capital, ha pedido «significar su nombre al 'auditórium' del museo», siendo una de sus «más emblemáticas profesoras». Además, la Asociación Iuventa ha rescatado una petición de 2007 y reclama que el parque que se ha de ubicar en la parte trasera del museo se denomine 'Parque de Pilar Palazón'.

En Las Alpujarras guarda su 'refugio', donde contacta con la naturaleza, una casa donde recibe amigos y hace de guía turística. Casi tanto como en Jaén. Viaja a menudo en grupo, siempre que sale algo. En uno, en 1997, un poco de casualidad, yendo con amigos admiraron en la Galería Nacional de París la exposición 'Los Iberos, príncipes de Occidente', con valiosas piezas llevadas desde Jaén. Salieron concienciados del enorme valor patrimonial de la provincia lo que les llevó a constituir en 1998 la 'Asociación de Amigos de los Iberos'. El germen del ansiado espacio museístico.

Y sigue peleando 20 años después ¿Cuál es su secreto? «Que estoy contenta conmigo misma. Me dais un micrófono y para mí constituye el mayor placer. Poder pedir y reivindicar. Y disfruto de la vida, mantengo las ganas de conocer, de seguir aprendiendo. Vivo intensamente cada momento. 'Carpe diem'», apostilla la jienense. Una joven activista de 86 años.