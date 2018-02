Cultura paraliza las obras de la Carrera de Jesús por falta de documentación Trabajos de ayer por la mañana en los nuevos acerados de la Carrera de Jesús. / José M. Liébana Solicita al Ayuntamiento que informe del proyecto, que realiza Aqualia para sustituir las tuberías de agua y saneamiento y que incluye nuevo pavimento JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 27 febrero 2018, 02:47

La Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Jaén ordenó ayer la paralización de las obras en la emblemática Carrera de Jesús de la capital jienense. El motivo es la falta de documentación, después de que el grupo municipal de Jaén en Común (JeC) presentaran un requerimiento en la Junta solicitando información sobre las obras, ya que no la obtenía en el Ayuntamiento y porque además se producen en el casco histórico, protegido como BIC y por el PEPRI de la ciudad.

Las obras las realiza Aqualia por encargo del Ayuntamiento y consisten en la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de agua. Comenzaron el día 6, con un plazo de ejecución de dos meses, y tienen un presupuesto de 309.000 euros, según indicó a su día la concejala de los Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, quien declaró que el Ayuntamiento «ha entendido conveniente y necesario que se hagan estas obras en esta importante calle».

Además de sustituir las tuberías, el proyecto incluye la colocación de un nuevo pavimento con losetas de granito y aceras más anchas. En el comunicado municipal no se mencionó este extremo, de ahí que JeC preguntara por la intervención.

En 2013, el Ayuntamiento presentó un proyecto de remodelación de dicha calle para hacer más peatonal el tramo comprendido entre la plaza de Santa María y el Camarín de Jesús. En diciembre de 2014 recibió el informe desfavorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Cultura, entre otros motivos por el predominio del granito, frente a «otros materiales tradicionales como por ejemplo la piedra caliza», según decía por entonces el informe.

La Delegación de Cultura asegura que la paralización actual no tiene nada que ver y que obedece a que no tiene constancia documental alguna de las obras, por lo que da un plazo de diez días al Ayuntamiento para que presente la correspondiente documentación y en principio no cree que haya problemas para su reanudación. «Como todo el mundo, el Ayuntamiento tiene que cumplir con la normativa», esgrimió.