Cultura paraliza la Carrera de Jesús por falta de documentación Obras en la Carrera de Jesús, esta mañana. / LIÉBANA El alcalde lamenta que la Junta "siga empecinada en boicotear y paralizar obras en la ciudad" JOSÉ M. LIÉBANA Lunes, 26 febrero 2018, 18:35

La Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Jaén ha ordenado la paralización de las obras en la emblemática Carrera de Jesús de la capital jienense. Según ha podido conocer IDEAL, el motivo es la falta de documentación, después de que el grupo municipal de Jaén en Común (JeC) presentaran un requerimiento en la Junta solicitando información sobre las obras, ya que no la obtenían en el Ayuntamiento y además se producen en el casco histórico, que está protegido como BIC y por el PEPRI de la ciudad.

Las obras las lleva a cabo Aqualia por encargo del Ayuntamiento y consisten en la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de agua. Comenzaron el día 6 de este mes, con un plazo de ejecución de dos meses, y cuentan con un presupuesto de 309.000 euros, según informó a su día la concejala responsable de los Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, quien declaró que el Ayuntamiento "ha entendido conveniente y necesario que se hagan estas obras en esta importante calle". La actuación tendrá un plazo de duración aproximado de dos meses, de modo que quede el servicio "completamente modernizado".

Además de sustituir las tuberías, el proyecto incluye la colocación de un nuevo pavimento con losetas de granito y aceras más anchas. En 2013, el Ayuntamiento presentó un proyecto de remodelación de dicha calle para hacer más peatonal el tramo comprendido entre la plaza de Santa María y el Camarín de Jesús. En diciembre de 2014 recibió el informe desfavorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, entre otros motivos por el predominio del granito, frente a "otros materiales tradicionales como por ejemplo la piedra caliza", según decía el informe de entonces.

La Junta asegura que la paralización actual no tiene nada que ver y que obedece a que no tiene constancia documental alguna de las obras que ahora se llevan a cabo en la Carrera de Jesús, por lo que da un plazo de diez días al Ayuntamiento para que presente la correspondiente documentación y en principio no cree que haya problemas para su reanudación.

El alcalde

El alcalde de la ciudad, Javier Márquez, ha lamentado que la Junta “siga empecinada en boicotear y paralizar obras en la ciudad". "Ya no es que la Junta de Andalucía no lleve a cabo las obras e inversiones en Jaén que tiene que hacer sino que va más allá y paraliza, con supuestas protecciones culturales, las obras que proyecta o inicia el Ayuntamiento, como ocurre nuevamente y ahora con la calle Carrera de Jesús”, ha añadido.

Para el alcalde, la Junta "ha pasado a hacerle el juego sucio al PSOE y a Julio Millán, y se dedica a boicotear obras como la de Carrera de Jesús o el proyecto de la Plaza del Pósito". "No entendemos, ni los jienenses entenderán, este afán de la Junta de Andalucía por evitar que el Ayuntamiento invierta en esta ciudad. No es de recibo que los jienenses demanden inversiones de todas las administraciones para que esta ciudad avance y que nos encontremos permanentemente zancadillas por parte de la Junta de Andalucía", ha agregado.

Javier Márquez critica también que la Junta tenga "tanta diligencia para paralizar el arreglo de la red de saneamiento y abastecimiento de la calle Carrera de Jesús, que implica reponer el acerado que se levanta para esta obra, y que cuando el gobernaba el PSOE e IU en el Ayuntamiento e intervinieron en calles del casco histórico como en la zona de la Judería, calle Martínez Molina, calle Almendros Aguilar, calle Bernabé Soriano, plaza San Francisco, calle Puerta de Martos, calle Puerta del Ángel, en el barrio de la Alcantarilla en las calles Julio Ángel, García Requena o Jiménez Serrano, la Junta de Andalucía no dijo ni una sola palabra y miró hacia otro lado".

"O bien entonces la Delegación de Cultura decidió mirar hacia otro lado, si es que era su competencia el revisar las actuaciones en esas calles del casco histórico, porque no era esa su competencia, y por eso no hubo que pedir permiso alguno, o es que ahora se están extralimitando de sus funciones únicamente para hacer oposición al Ayuntamiento y paralizar estas obras", ha apostillado.