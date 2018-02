CSIF pide un plan de reparación concienzudo en el Neurotraumatológico El sindicato ha reclamado "no volver a parchear sobre instalaciones en mal estado". EUROPA PRESS JAÉN Martes, 20 febrero 2018, 18:48

CSIF en Jaén ha reclamado la puesta en marcha de un "plan concienzudo para la reparación y mantenimiento exhaustivo" del Hospital Neurotraumatológico "y no volver a parchear sobre instalaciones en mal estado".

Así lo ha indicado este martes en una nota el sector de Sanidad el sindicato, desde el que se ha denunciado "la situación de extrema gravedad" que sufre el citado centro "y, en general, las instalaciones del Complejo Hospitalario de Jaén".

En este sentido, ha señalado que en un breve espacio de tiempo han estallado tres latiguillos de tubería de agua caliente de la calefacción del Neurotraumatológico y ha añadido que "el estado del edificio por la falta de mantenimiento puede conformar peligrosidad para empleados y usuarios".

Por ello, ha reclamado a la Junta un "plan concienzudo para la reparación y mantenimiento exhaustivo y no volver a parchear sobre instalaciones en mal estado". Ha apuntado, además, que parte del mantenimiento del Complejo Hospitalario "fue externalizado y la empresa privada Tecno Control es la que se encarga actualmente de él".

"Desde hace dos años, CSIF lleva denunciando ante la Dirección del Complejo diversos problemas causados porque la empresa no ha dotado de repuestos para las reparaciones como estipula su contrato. Desde la Dirección se confirmó que se le iba a rescindir el contrato, sin embargo esto nunca ha sucedido", ha manifestado.

El sindicato, igualmente, ha dicho tener acceso a partes de trabajo de enero y febrero de este año de los empleados públicos de mantenimiento "en los que se observa que no han podido realizar el trabajo determinado porque dicha empresa no les ha facilitado los materiales de repuesto", como debería haber sido.

"CSIF no entiende cómo se externaliza una servicio de un hospital público cuando, si se le dota al personal de herramientas y materiales no sería necesario hacerlo, además cuando la empresa no realiza su trabajo con la calidad y de la forma idónea", han afirmado.

El sector de Sanidad del sindicato ha hecho "responsable" de esta situación a la Gerencia del Complejo y a la Delegación Territorial de Salud, al tiempo que ha defendido "la profesionalidad de los empleados públicos de mantenimiento que, a pesar de su responsabilidad para realizar el trabajo, se lo impide la falta de repuestos que deberían suministrarse".

Así las cosas, ha lamentado que la Delegación y la Dirección del Complejo "parece que miran para otro lado mientras trabajadores, sindicatos y usuarios reclaman medidas que solucionen y arreglen un hospital que parece que se cae a pedazos". Al hilo, ha considerado que "no es una cosa puntual" y "el mantenimiento y las revisiones brillan por su ausencia".