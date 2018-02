Un 'crowdfunding' recauda la multa al joven del fotomontaje del Despojado en una hora

Daniel Serrano, el joven condenado en Jaén a pagar una multa de 480 euros por crear un montaje de un Cristo y su rostro, ya tiene el dinero con el que hacerle frente. Ha conseguido el montante para abonar esa cuantía gracias a un 'crowfunding', una colecta ciudadana realizada a través de internet. Lo hizo además en tiempo récord, en apenas una hora. Así lo resaltaba ayer la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, a través de las redes sociales. Superó además el objetivo impuesto en cuanto a la cantidad: pedía 495 euros para afrontar la sanción en la web elbote.es y se cerró con «565 euros acumulados y 33 participantes».

«Yo nunca tuve intención de ofender a nadie, sin embargo la Fiscalía llegó a pedir mi condena y el pago de una multa de 2.160 euros. Para evitar males mayores, y por consejo de mi abogada, acepté pagar la multa de 480 euros, pero me encuentro en una situación económica precaria que me impide abordar el pago. Tengo 24 años y estoy en paro. No tengo nada ahorrado y los pocos jornales en la aceituna que he conseguido ya se han acabado», explicó el joven en la petición. El caso ha tenido una enorme repercusión mediática en redes sociales y medios de comunicación de ámbito nacional.

El joven de 24 años ha sido esta misma semana condenado por el juzgado de lo Penal número 1 de Jaén como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por subir a las redes sociales un fotomontaje del Cristo de la Amargura, popularmente conocido como El Despojado. En el montaje, el rostro de la imagen religiosa fue sustituido por el del acusado.

Al hilo de este caso, Podemos en la capital jienense criticó este viernes que, por «la Ley Mordaza, aprobada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, vemos cómo twitteros, raperos entre otros, se ven acusados por la Fiscalía y condenados por la judicatura por expresar sus ideas, en diferentes formatos». Podemos tachó la multa de «totalmente vergonzosa», y sostuvo que lleva a la ciudadanía «a un estado de inseguridad donde la libertad de expresión queda en entredicho».