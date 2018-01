UGT crece y tiene ya uno de cada dos delegados sindicales de la provincia

UGT Jaén ha vuelto a revalidar su posición de sindicato mayoritario en la provincia de Jaén, ganando las elecciones sindicales después del cierre del año 2017, con una diferencia de 52 delegados sobre el segundo sindicato más votado. El 49,53% de los delegados elegidos en la provincia son de UGT, prácticamente uno de cada dos. Con esta cifra, aseguran desde el sindicato, ya podrían "negociar los convenios colectivos solos", aunque no lo harán.

Respecto al año 2013 sobre el que se reflejan los datos del 2017, se han producido 17 procesos electorales menos, con un total de 113 elecciones celebradas. De igual forma los delegados elegidos durante el pasado año disminuyeron en 9 delegados respecto de los votados en 2013 pasando de 326 a 317 en el 2017.UGT Jaén agrupa a sus delegados, comités de empresa y juntas de personal en las tres Federaciones resultantes de las últimas fusiones que se han producido, ganando en las tres Federaciones Provinciales, FeSP, FICA y FeSMC.

En el cómputo del período cuatrienal 2014-2017 que valida la representación final, la UGT representa al 41’25% de los delegados elegidos con un total de 1.183,manteniendo una diferencia sólida con el segundo sindicato mayoritario que ostenta una representatividad del 29’22% y un total de 838 delegados.

Menos procesos

La bajada en el número de procesos se hace especialmente importante en la Federación de Industria, Construcción y Agro con un descenso de 20 actas como consecuencia de la fusión de cooperativas y la disminución de empleo que se está produciendo en el sector como consecuencia de los cambios tecnológicos que llevan aparejados una merma en las contrataciones de personal.

Asimismo estos resultados reflejan el estado de nuestro mercado laboral provincial donde predominan la alta precariedad y la excesiva rotación del trabajador que hace que no se consoliden las plantillas y por tanto haya muchas empresas donde no se puedan realizar elecciones sindicales. También se constata que el empleo que se está creando lo está haciendo en microempresas que no llegan al mínimo necesario para poder realizar los procesos.