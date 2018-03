Fui a visitarla por su 80 cumpleaños y la encontré muy cabreada. No es frecuente en tía Gertrudis ese estado emocional, pero el asunto de las pensiones la tiene fuera de sí. De modo que para distender opté por parafrasear a J. Mota: Tú, cotiza, 'que luego ya yo'... (sic). Ella arqueó las cejas, me miró por encima de las gafas y sentenció: los extremos se tocan, al PP y a los 'podemitas' les sobran los pensionistas, también sobramos -dijo- para los que venden otras burras; en esto hay pocas excepciones.

A unos estorban los viejos porque no cuadran 'sus' cuentas, a otros por cábalas electorales (C. Bescansa opina que si votase sólo la gente menor de 45 años, Podemos ya estaría gobernando). Es curioso que también Rajoy se apunte a la política de ataúd cuando sabe que tiene granero de votos en los pensionistas. Por lo visto, la política del féretro resolvería mucho. No hay más que ver, por ejemplo, las tarifas e impuestos derivados de un sepelio.

Quienes nos desgobiernan tienen la sensibilidad donde las avispas y la competencia en la misma zona. Por eso, seguramente, el gobernador del Banco de España ha soltado otra de sus 'lindezas' al decir que aquí muchos jubilados tienen casa propia y eso mejora la pensión. El señor Linde olvida que los retirados de hoy se deslomaron para tener un techo, que se dejaron la piel por la generación actual y para que prebostes como él tengan sueldazos infames.

Conté entonces a la tita Gertrudis algo sobre los Toraja: Para esta tribu hay poca diferencia entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por eso para los habitantes de esta región de Indonesia es normal sacar a los difuntos de vez en cuando de sus tumbas y regresar con ellos a casa, vestirlos con ropas nuevas y prepararles un cuenco de arroz picante con pescado, ofrecerles la que era su bebida favorita y quizá también un pitillo. Los misioneros holandeses que llegaron allí en el XIX cuentan que para el pueblo Toraja la muerte no es algo abrupto, sino un hecho diferido en el que el alma permanece tiempo en el fiambre para permitir una despedida paulatina. De modo que el clan convive con sus muertos a veces durante años esperando recibir el adiós de un deudo que llegará desde lejos.

Algo parecido es lo que quieren hacer aquí con los jubilados: fiárselo largo. O sea, la pensión justa, la que merecen, vendrá tarde, mal y nunca. Llegará cuando la economía española venga a mejor fortuna, es decir, cuando las ranas tengan pelo y, entonces, sacaremos al pensionista de su tumba para ofrecerle plato de paella y ración doble de telebasura. (¡Toma épica del optimismo!).

Personas como tía Gertrudis, que cotizaron, que se batieron el cobre para que ahora escupamos por un colmillo, nunca se victimizan, aunque tendrían motivo. Cuidado. Los pensionistas no son un cero a la izquierda porque no ocupen escaño u otra canonjía. Ojo, pues los pensionistas bien podrían crear su propio partido político. Otro gallo cantaría.