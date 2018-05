La instalación de la pista principal del Caja Rural Jaén Open del World Pádel Tour se ha convertido en una atracción en sí misma. Son muchos los jienenses que desde ayer miércoles asisten a su montaje desde los bancos a la sombra de la plaza de Santa María, con la Catedral al fondo, y si en la primera jornada lo más comentado fue la irrupción de los grandes camiones, hoy ha sido la elevada altura de las gradas. La del fondo norte sobrepasa de hecho los tejados de los edificios cercanos de la Casa Heras (la 'Casa del Reloj') o la sede de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en ambas esquinas con la calle Maestra.

Los menos informados no puede resistir la tentación de preguntar para qué es tal infraestructura. «¿Esto qué es, para el Corpus?», pregunta un hombre de edad avanzada ante la proximidad de la festividad religiosa. Otros tantean la posibilidad de que sea para un concierto o para un acto castrense, habituales en los últimos años en dicha plaza. Y cuando alguien les informa de que es para un torneo de pádel, hay quien pone cara de circunstancias. «Como el tenis, pero con raquetas más chicas», le apunta un joven para satisfacer la curiosidad.

Otros en cambio están perfectamente informados y asisten con un punto de asombro y hasta de admiración al montaje de las enormes gradas con 2.800 localidades. «¡Ya quisieran muchas ciudades tener este torneo!», se acerca a comentarlo un hombre mayor a todo cuando ve que alguien mira hacia arriba o saca fotografías. El World Pádel Tour es la competición internacional más importante de este deportiva, y es retransmitada por algunos canales de televisión especializados. «Tenemos una de las catedrales mejores de Europa», le dice uno de mediana edad a otro y este le responde: «Y la van a ver en muchos sitios, a ver si la declaran ya Patrimonio de la Humanidad».

Y también hay no pocos detractores, que se paran lo justo pero no se pueden reprimir hacer un comentario en voz alta. «¡Hay que ver lo que están haciendo con la Catedral, se la van a cargar!», dice una señora que pasa con el carrito de la compra. Aunque las principales quejas son por el deterioro que están convencidos que sufrirá el pavimento y, sobre todo, por haber elegido para una prueba deportiva la plaza más noble de la ciudad, dificultando el acceso a la Catedral de los fieles y los turistas. «¿Es que no había otro sitio?», pregunta un nombre a un concejal del equipo de gobierno que ha salido del Ayuntamiento.

Un debate con partidarios, detractores y asombrados que también tiene su reflejo en las redes sociales. «Esto va cogiendo forma», ha escrito hoy el alcalde, Javier Márquez (PP), en su Twitter, colgando otro vídeo grabado desde el Ayuntamiento de la marcha del montaje. En el PSOE no hay una posición clara, aunque son mayoría los que critican que el torneo se haga en la plaza de Santa María. En su día criticó en el pleno municipal el coste económico que tendrá para las arcas municipales. El portavoz de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo, ha colgado en Facebook fotos de la pista con la Catedral al fondo y la pregunta incompleta «¿Patrimonio de la...?».

Pero el debate sobre los pros y contras es más ciudadano que político y en él intervienen también técnicos y expertos, algunos de cuales preguntan sin este tipo de eventos los permite el plan de protección del casco histórico, el PEPRI.