Condenan a un banco a pagar 667.000 euros por una promoción fallida en La Carolina

Un banco deberá pagar a los compradores de una promoción fallida de viviendas de La Carolina. Cuarenta personas ingresaron dinero a cuenta por unos pisos que luego no se hicieron. La Sección Primera de la Audiencia del Jaén condena a la promotora y solidariamente a la entidad financiera Unicaja a entregar a cuarenta compradores 667.000 euros, con intereses y costas (en primera instancia se la condenaba subsidiariamente). La sentencia aún no es firme y está recurrida en casación.

La sentencia condena la entidad financiera a pagar el dinero entregado por una serie de compradores de viviendas ubicadas en La Carolina, Promoción Campoalto, así como a pagar las costas del proceso.

Según el letrado Fernando Salmerón, director del bufete que representa a los clientes que se quedaron sin vivienda, «se confirma la línea jurisprudencial de que el Banco debe de garantizar los depósitos de los compradores sobre plano, garantizar y velar porque ese dinero se ingrese en una cuenta especial, y en caso contrario, pagar esas entregas a cuenta con sus intereses si la promotora no finaliza en plazo la construcción y entrega de las viviendas, aún en los casos que no exista aval».

Cada familia entregó entre 15.000 y 40.000 euros para garantizarse un piso

El letrado resalta un párrafo de la sentencia que explica este razonamiento: «Aunque sea cierto, que algunas de las cantidades se ingresaran en otras cuentas, no es acertado entender que de esto no se derivara 'obligación legal alguna' para la entidad de crédito codemandada. Muy al contrario, precisamente porque esta supo o tuvo que saber que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las viviendas de la promoción, tenía la obligación legal de abrir una cuenta especial y separada, debidamente garantizada, y por no haberlo hecho incurrió en la responsabilidad específica, debiendo de responder frente a los demandantes en régimen de solidaridad con la promotora-vendedora que ya viene condenada en la instancia».