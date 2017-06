Condenadas tres 'camellas' del Valle que alegaron tener 'maría' para la artrosis Fue la comunidad de propietarios del bloque quien las denunció a la madre y a sus dos hijas J. E. P. Jaén Lunes, 26 junio 2017, 01:38

C V. P. y sus hijas Carmen y Obdulia han sido condenadas a un año de cárcel y a multas de 1.500 euros cada una después de que el juzgado de lo Penal número 2 haya estimado que se dedicaban a la venta de marihuana en el Polígono del Valle, y que las drogas que tenían en sus casas eran para el negocio y no para fumar porros que les aliviasen de dolores de artrosis, como ellas alegaron en el juicio. La sentencia aún no es firme. Pero se trata de la primera condena de la que hay recuerdo en Jaén propiciada por una denuncia de una comunidad de propietarios que además ha ejercido la acusación particular hasta el final del procedimiento.

La magistrada Carmen Carpio razona en su sentencia que las tres acusadas no sólo tenían droga en sus casas, sino que además la Policía encontró útiles que son propios del oficio de traficantes. Las cantidades de hierba (y algunos hongos alucinógenos hallados en los registros) no eran muy importantes. Pero la Policía encontró bolsitas de autocierre para hacer paquetes monodosis (más de 50). También apareció una balanza de precisión que una acusada dijo usar para hacer pasteles para sus nietos. Y mucha moneda fraccionada (más de 4.000 euros). La puerta de una de las casas estaba «acorazada». Y en los días previos a los registros la Policía intervino bolsitas de maría en las inmediaciones de las viviendas y los consumidores dijeron que les habían comprado a las acusadas. Además, un agente siguió a compradores hasta las casas de las acusadas. También se considera un indicio que opusieran resistencia a la entrada de la Policía, que pudo dar tiempo a tirar droga por el wáter.

¿Cómo operaban? Según la sentencia, desde dos casas en bloques vecinos del Valle, donde despachaban 'maría' indistintamente.

Además de la droga encontrada en las casas, la sentencia valora todo un cúmulo de indicios

Dos de las acusadas tienen antecedentes por drogas y otra por daños. Fueron las molestias continuas que sufrían los vecinos las que llevaron a denunciarlas. La Policía dispone de canales de información que garantizan el anonimato del denunciante, pero en esta ocasión la denuncia se hizo abiertamente y ejerciendo después la acusación particular.