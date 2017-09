El 'concejal itinerante' atiende a los ciudadanos en un bar, en protesta por carecer de despacho El edil Víctor Santiago atiende a los ciudadanos en una cafetería. / V. S. «Me presenté a las elecciones para cambiar las cosas en Jaén y por lo menos lo voy a intentar», explica Víctor Santiago JOSÉ M. LIÉBANA Viernes, 15 septiembre 2017, 01:01

«Molesto. Me querían enviar a un rincón en Cementerios para que no me viera nadie, pero no me van a callar. Me presenté a las elecciones para cambiar las cosas en Jaén y por lo menos lo voy a intentar», explica Víctor Santiago, uno de los tres concejales que resultaron elegidos en 2015 de la candidatura de Ciudadanos y que desde principios de 2016 son concejales no adscritos, aunque con desigual suerte. Santiago reclama un despacho propio, como tienen sus antiguos compañeros, y poder votar en las comisiones, «que es lo más grave».

«Los despachos que tenía Ciudadanos los tiene ahora Vox (en referencia a que Salud Anguita, aunque sigue siendo no adscrita, milita desde hace unos meses en Vox y hace campaña por este partido) y a mi compañero Iván (Martínez) lo nombraron vicepresidente de Somuvisa», la Sociedad Municipal de la Vivienda.

Ante lo considera una discriminación y un «desprecio» hacia él del equipo de gobierno municipal, del PP, por no votar igual que ellos, Víctor Santiago atiende desde hace un tiempo a la ciudadanía en una cafetería de la calle Bernabé Soriano y luego se desplaza allí donde le reclaman, sobre todo a través de peticiones en las redes sociales.

Así, por ejemplo, este «concejal itinerante» como se define, «con despacho en la calle», ha denunciado esta semana la suciedad en «lugares de mucho paso», ha atendido a tres hermanas «sin casa ni trabajo», ha denunciado que ahora peligre la restauración de Los Cañones cuando era una promesa electoral y que todo sea para el centro comercial Jaén Plaza, o ha visitado la Gerencia de Urbanismo y Somuvisa para recabar documentación sobre el cierre del Nuevo Batán.