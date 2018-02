El comité de Adif alerta de que unas obras dejarán sin tren a la capital y recuerda el caso de Granada Tren a su llegada a la estación de Jaén capital, en una imagen de archivo. / F. J. C. Piden que en vez de cortar la vía y poner servicios de autobús, se trabaje de noche, para así evitar el aislamiento de la estación de Jaén LORENA CÁDIZ JAÉN Martes, 20 febrero 2018, 00:45

Las obras para la línea de alta velocidad, que llevan más de una década en proceso, con arranques en los trabajos y paradas constantes, se retomaron el pasado mes de octubre y desde entonces avanzan siguiendo un proyecto que pretende hacer una nueva vía en algunas zonas y conectar ese nuevo trazado con el ya existente, en determinados puntos.

El problema es que todo apunta a que esos trabajos, conllevarán, seguramente a finales de año, el corte del tráfico ferroviario.

«Se trata de un tramo que va desde, aproximadamente donde está el Complejo Juleca, hasta donde estaba la antigua Cárnicas Molina», explica Andrés Padilla, presidente del comité de empresa de Adif. El corte del tráfico ferroviario supondría que durante el tiempo que duren las obras, en la estación de Jaén no entraría ni saldría ningún tren. A los viajeros que circularan desde Jaén a Madrid, se les llevaría primero en autobús desde Jaén hasta Linares-Baeza y desde allí cogerían el tren. Y a los viajeros que compraran un billete a Córdoba, Sevilla o Cádiz, se les llevaría en autobús hasta Espeluy, donde cogerían su tren. Eso para la ida, y en el trayecto de vuelta sería lo mismo, pero al revés. Tren hasta Linares-Baeza o Espeluy y de allí a Jaén, en autobús.

Desde el comité de empresa de Adif alertan del peligro que puede suponer ese corte y ponen como ejemplo el cercano caso de Granada, que lleva casi tres años con su estación aislada. «Cortaron el tráfico ferroviario para tres meses y llevan tres años», recuerda Padilla.

El presidente del comité de empresa asegura que para hacer esa obra «no hace falta cortar el tren». «Se pueden ir haciendo la obras por un lado y por el otro y cuando haya que hacer la conexión real, durante una semana o dos semanas se podría trabajar por la noche sin problema porque existen todos los medios técnicos para ello», explicó.

«Estamos expectantes porque nos tememos que pase como en Granada», insistió Padilla, que recordó además que el tren hotel Granada-Barcelona, que pasaba por Linares-Baeza, «lo suspendieron durante dos meses por unas obras, y no lo han vuelto a poner». «Lo que faltaba a Jaén era eso. Si ya apenas hay tráfico ferroviario, encima dejar la estación aislada. Eso es echar a la gente fuera del tren, dejarnos sin trenes, y ya no tenemos ninguno», denunció.

A 60, en vez de a 140

La pasada semana, el comité de empresa de Adif mantuvo una reunión con el secretario del PSOE de la capital, Julio Millán, y otros representantes socialistas, en el que abordaron este tema y otros problemas ferroviarios, que ya prácticamente son históricos. Entre otros, la falta de inversión de la red ferroviaria en la provincia de Jaén. «Llevamos más de diez años en los que en el Presupuesto General del Estado (PGE) viene una partida destinada al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, pero esa partida no se realiza. No decimos que no se invierta, se invertirá, pero no en eso. La vía te lo demuestra día a día. Tenemos vías llenas de limitaciones, en las que se podría circular a 140 y en las que hay que ir a 60, 70 u 80 por el mal estado en el que se encuentran, y eso aumenta considerablemente el tiempo de los trayectos», explicó Padilla.

El comité de empresa defiende que si se invirtiera más en el mantenimiento de la vía, el tren sería «mucho más competitivo frente a la carretera».

Otro tema sobre el que ponen el acento es en la necesidad de unos horarios más competitivos. «El primer tren que sale de Linares a Jaén es a las 12.45, y no lo coge nadie porque a esa hora ya no viene bien para nada. En Linares están saliendo autobuses para Jaén desde las siete de la mañana. Para suprimir una línea, lo que se mira es eso, que no tenga usuarios, pero no los puede tener si el horario no es competitivo».

Otro problema es el poco uso que se hace el tren para el transporte de mercancías. «Por legislación de la UE, todo el transporte de mercancías peligrosas se debe hacer por ferrocarril, y en España solo se hace un 2 o un 3 por ciento. En el resto de Europa, la cifra asciende a un 25 por ciento. Aquí al Gobierno le interesa que se potencie el transporte por carretera por el impuesto que recoge por carburantes».

Y por último, también se abordó la necesidad de nuevas conexiones, con una línea a Granada, por Torredelcampo y Torredonjimeno.