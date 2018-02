Climedal cuida tu salud emocional

La utilización de medicina natural como las flores de Bach, homeopatía o la terapia ortomolecular solucionan estos problemas de manera satisfactoria, según Guillen IDEAL JAÉN Miércoles, 7 febrero 2018, 02:43

Climedal es un centro especializado en medicina biológica, nutrición y dietética que trata los estados emocionales, los sentimientos y los pensamientos con terapia biológica y natural. Con ella, según Juan José Guillen, director de Climedal, consiguen que una persona que esté sin deseo de vivir, con falta de ilusión, depresión o sufra de insomnio, entre otras cuestiones, recupere la alegría de vivir. «Toda esa serie de sentimientos y pensamientos que nos pueden invadir, con terapia biológica y terapia natural se corrigen perfectamente y la gente pasa a estar feliz y contenta con esa ayuda», explica el doctor.

La utilización de medicina natural como las flores de Bach, homeopatía o la terapia ortomolecular solucionan estos problemas de manera satisfactoria, según Guillen. La ventaja de estos tratamientos es que son curativos, por lo que una vez que la terapia se retira el paciente queda curado y no tiene que tomar un fármaco de por vida.

Bajo el lema “Buscamos la sonrisa de tu mente”, los profesionales de Climedal hacen un análisis exhaustivo e individualizado de cada paciente para enfocar mejor el tratamiento. «Todos tenemos tres o cuatro pájaros negros metidos en la cabeza que nos amargan la vida: el miedo, la inseguridad, la rabia, la tristeza, el no sentirnos capaces. Analizamos a cada persona tal y como es. Cuando mediante una terapia biológica y natural acabas con esos pájaros negros todos los días son soleados y maravillosos y no grises y sombríos». Guillen hace hincapié en que este tipo de terapias no perjudican para nada ni tienen efectos secundarios o contraindicaciones. «Llevamos nada más que 30 años haciéndola, que se dice pronto, y es compatible con cualquier otro tratamiento que esté haciendo la persona», concluye el doctor.