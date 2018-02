«Con la Ciudad Sanitaria se ningunea a los jienenses» Hospital Neurotraumatológico de Jaén. / IDEAL Jaén Merece Más denuncia que la Junta anuncia 230 millones para un nuevo hospital en Málaga mientras olvida el prometido en 2008 para Jaén JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Jueves, 22 febrero 2018, 01:51

La plataforma ciudadana 'Jaén Merece Más' denuncia que la Junta promete ahora 230 millones de euros para un nuevo hospital en Málaga cuando en las reuniones de noviembre en la Catedral de Jaén y enero en el Parlamento Andaluz representantes del PSOE dijeran que la Ciudad Sanitaria de Jaén no se puede acometer porque no es el momento económico adecuado. «Esto demuestra que el problema de los políticos con Jaén es que ningunean a los jienenses hasta tratarnos de tontos y no existe ninguna voluntad política con Jaén», afirman desde la plataforma ciudadana.

El colectivo se alegra del avance de Málaga, pero preguntan porqué no se puede acometer a la par el proyecto para Jaén. Y recuerdan que la Ciudad Sanitaria, además de ser necesaria, es una promesa personal de dos presidentes de la Junta de Andalucía, que tenía que estar inaugurada hace ya varios años.

De hecho, recuerdan al Parlamento andaluz que en el diario de sesiones de del día 23 de septiembre de 2008 hay una comparecencia de la Consejera de Salud que informaba sobre la puesta en marcha y construcción de la Ciudad Sanitaria en la provincia de Jaén, e incluso el Gobierno Andaluz emitió un comunicado oficial manifestando que había aprobado una inversión de 200 millones de euros para este hospital. A día de hoy nada se ha hecho. «A Jaén ni siquiera nos dan el Grado de Medicina», aprobado también en sesión plenaria con la presencia de un presidente autonómico, y que vuelve a ser «otra gran mentira con Jaén».

'Jaén Merece Más' pide a los dirigentes del partido socialista de Jaén que se posicionen públicamente. «Aquí ya no caben medias tintas: o se está al servicio de los intereses de la ciudadanía, o se está al servicio de un partido político y el pueblo quiere saber a qué se juega con él tras tantos años de esta promesa incumplida», afirman. Incluso piden explicaciones a la formación política Ciudadanos, la cual tiene llave del Gobierno de Susana Díaz en Andalucía.

Inspección de Trabajo

Mientras, continúa la polémica por la situación en el hospital Neurotraumatológico tras los dos reventones de tuberías en la zona de la UCI del último mes y medio. CC OO ha presentado una denuncia ante la inspección de Trabajo «ante lo que consideramos es una situación inadmisible de falta d seguridad tanto para los trabajadores como para los enfermos», considera «tibias» las explicaciones que ha dado la gerencia. Así mismo critica la privatización del mantenimiento.

Por otra parte, la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén ha trasladado hoy al Neurotraumatológico la concentración con la que todos los jueves mantienen sus reivindicaciones vivas. «Desde hace mas de un año denunciamos el abandono de nuestros hospitales, pero esta situación ya es la gota que colma el vaso», aseguran.