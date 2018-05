Cita a ciegas en la red, solo con tu ingenio y un teclado Si su pareja le descubre un lío extramatrimonial por Internet es argumento favorable en un juicio por divorcio. Al menos fuera de España. Busquen la noticia. Hay que estar preparado. Antonio y Ernesto contemplan con distancia las alternativas '0n line' para emparejarse, como si el asunto por haber cumplido los 50 les fuese ajeno. Error ANTONIO AGUDO MARTÍN y ERNESTO MEDINA RINCÓN JAÉN Sábado, 12 mayo 2018, 13:37

Teclados calientes

En nuestros tiempos se tenía labia, eras ingenioso, feo pero atractivo o guapo simplemente. Ya nada de eso sirve para encontrar pareja. Ahora no eres nadie si no estás dado de alta en Tinder o el Badoo.

Allá por mi época moza lo de pillar cacho estaba crudo. Se llevaban, en ellas, los jerseys de cuello alto de lana gorda y botas camperas Valverde del Camino. El hándicap era, además, que cultivaban una pose distante y suficiente a lo Shere Hite o Joni Mitchell. Aún no se había inventado lo del ¿estudias o trabajas? así que para el acercamiento al sexo contrario tirábamos de frases de Dylan y reparto de Celtas largos sin filtro. Solíamos acabar bailando el Cuba de los Gibson Brothers en la discoteca de mi pueblo hasta que Manolo 'El Pincha' ponía la tanda de lentas a ver si con el Stumblin In de Suzi Quatro se podía arrimar la cosa...

Ahora es muy distinto. Es más importante tener un buen paquete de gigas en el móvil que llevar el levys apretaíco. En lugar de dar palique sobre tal, cual y lo de más allá prima el tecleo a velocidad supersónica en la pantalla del güasap. Intercambiar mensajes y memes por el messenger y coleccionar likes y megustas en el feisbuc. Todo está cambiando a velocidad de fibra óptica y de cuatro gés. Prisas que han acabado con las quedadas de la pandilla en El Paseo o en la esquina de El Condestable. Ahora hay grupos de Telegram y cuando algunos se amartelan quedan en mandarse privados para darse el lote con el wifi más cercano. Meter mano está más obsoleto que la programación emesedos o el güindos 98 segunda edición. El tonteo va de fotillos por aquí y vídeos por allá enseñando chicha previamente pasada por los filtros sepia, viñeta nata o hdr. O sea que dónde se ponga un buen programa de edición de imágenes que se quite una buena erección o puede que la segunda sea fruto de lo primero. Todo esto es un lío. Ernesto te juro que yo ando perdido y a lo más que llego es a poner el icono de la carita feliz en mis mensajes. Estoy sobrepasado por esta forma de ayuntarse que prescinde, casi, del tocamiento y del roce de la piel.

Príapo digital contra eros virtual

«¡Hay que ver que vulgares sois algunos hombres! Siempre pensando en lo mismo». Casi no tuve tiempo de alegar que era ella quien había dicho que...

Pero al final nada cambia, compadre Antonio. Amor y sexo por separado o totum revolutum. Atiende mis razones en esta historia: «me voy a trabajar a Sevilla y lo primero que hago nada más llegar es apuntarme a Tinder», me contaba gozante por anticipado Elisa. Le pregunté que cuándo empezaba y por cuánto duraba el contrato. Caso omiso. «Sabes, tío, no lo he hecho en Jaén antes porque menudo palo si quedas con alguien y resulta que es vecino tuyo. Y con Tínder está claro a lo que vas, a echar un polvo y si te he visto no me acuerdo». Con poca convicción insistí en si le iban a pagar mucho. «Mil quinientos euros limpios en catorce pagas, no está mal y me lo revisan… que digo yo que tiene que ser un subidón conectarte a la aplicación en el móvil y que te aparezca un montón de puntos rojos a menos de dos minutos que buscan lo mismo que tú. ¡Un pasón! Oye, que me voy mañana y todavía no he pasado a despedirme de mis padres. Ya hablamos». Le mandé un beso y le sugerí que no les contara a sus progenitores sus aviesas intenciones sevillanas. «¡Es que eres un cachondo!» Dejé correr el comentario por si acaso, que tenía que hacer la maleta y se iba temprano.

Me mandó por Whatsapp una foto con un maromo en La Maestranza asistiendo a una corrida de la Feria de Abril. «Luego te cuento», fue toda su respuesta a mi comentario de que a ella no le gustaban los toros. «Con el primer tío que conozco por la aplicación me acosté y bueno, vale,…pero el segundo me invitó a comer, paseamos por Santa Cruz y nos tomamos un café. Me propuso acompañarlo a los toros. Está forrado y es un encanto. Llevamos una semana viéndonos a todas horas». Le pregunté que si se lo había tirado. «¡Hay que ver que vulgares sois algunos hombres! Siempre pensando en lo mismo». Casi no tuve tiempo de alegar que era ella quien había dicho que…; ni que tuviera cuidado por si ese Curro Romeo pretendía exhibirla o quería sacarle la pasta como el prenda que había estafado a un pico de mujeres a las que conocía a través de páginas de contactos. «No lo pillas. Es el amor», gritó. No me sea antiguo, don Antonio, porque, como siempre, hay Príapos que carga Eros, o viceversa.