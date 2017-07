Los cinco puntos a tener en cuenta para elegir un grado universitario El rector de la UJA, Juan Gómez, saluda a nuevos estudiantes del curso 2015-2016. / ENRIQUE Conocerse a sí mismo, informarse bien o pedir consejo son algunas de las recomendaciones para los que se enfrentan a esta importante decisión LAURA VELASCO Martes, 11 julio 2017, 00:26

Tras los nervios de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad -la Selectividad de toda la vida-, el pasado miércoles por la noche cerró el plazo de prescripción para solicitar cursar algún grado en universidades públicas andaluzas. Ahora, deben esperar hasta el 18 de julio para comprobar si sus primeras opciones les han sido otorgadas, en la que será la primera adjudicación.

A algunos les habrá sido asignado el grado deseado, otros se llevarán una decepción. En cualquier caso, María Luisa del Moral, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Jaén (UJA), incide en que «no pasa nada, porque hay muchas adjudicaciones, pero es importante que continúen haciendo la reserva de lista de espera». «En el momento en el que se matriculan salen del sistema y ya no pueden entrar. A no ser que estén completamente seguros de que en la primera adjudicación se les ha asignado lo que querían, que no se matriculen, sino que sigan reservado plaza», destaca.

Y es que las adjudicaciones, es decir, las posibilidades del estudiante de acceder al grado deseado a medida que se van asignando las plazas, son varias. «Ahora hay dos o tres, en septiembre se realizará la segunda fase de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad y luego habrá otras dos adjudicaciones más. Un alumno puede entrar perfectamente en octubre o más tarde, pero en aquellas titulaciones en las que haya quedado plaza. Evidentemente, en esta segunda fase hay titulaciones como Enfermería, Fisioterapia, Biología o Psicología que tienen cubiertas sus plazas desde junio», señala la vicerrectora.

En cuanto al plazo de matrícula, se ha de realizar tras la adjudicación del grado al alumno. El sistema avisa «de todo» para evitar despistes.

A los que se encuentran de lleno en este proceso solo les queda esperar a que una de las plazas sea para ellos. Pero hay otros que aún ni han empezado. Que tienen todas sus elecciones por delante. Que se encuentran en un mar de dudas ante un amplio abanico de grados, ciudades y especialidades.

La vicerrectora tiene claro que los alumnos de entre 16 y 17 años están en un momento «clave» para su futuro, que es elegir el grado que marcará sus vidas. «Es una decisión muy importante», destaca. Con su experiencia, María Luisa del Moral indica cinco puntos a seguir para no equivocarse a la hora de elegir una carrera.

1. Conocerse a sí mismo

Señala que es «vital saber cuáles son tus fortalezas y debilidades», para lo que el alumno debe analizarse y conocer sus puntos fuertes. «Conocer qué asignaturas se te dan mejor es muy importante para saber en qué carrera podrías destacar. También debes saber qué aspectos debes mejorar para que no se convierta en un obstáculo imposible de superar a la hora de cursar un grado», añade.

Asimismo, es de relevancia que la persona sepa cuáles son sus cualidades personales y su carácter. «Si eres una persona tímida, si te gusta estar solo o en equipo, etc. Hay que analizar los valores, aficiones e intereses, ya que detrás de un hobby puede haber una titulación», apostilla la vicerrectora.

2. Conoce tus opciones

María Luisa del Moral insiste en la importancia de conocer la oferta académica, para lo que el alumno debe informarse correctamente. «Son muchas las titulaciones que puedes elegir, incluso existen algunas que ni te sonaban y puede que cuadren en tus preferencias. Investiga», recalca.

El primer paso y como fuente más cercana de información está el orientador del centro escolar, «la persona que más directamente puede aconsejar», pero sin olvidar otras fuentes como la familia, los amigos o estudiantes que están cursando la carrera que el alumno tiene en mente. «No tomes la decisión en solitario, pero ojo, al mismo tiempo no generalices y trata de recibir las opiniones de los demás como experiencias particulares. Que le haya ido mal a un amigo no significa que te vaya a ir mal a ti», destaca la vicerrectora, que incide en que hay «que tener cuidado con las modas», ya que a veces «las series de televisión, por ejemplo, crean unas expectativas sobre los títulos universitarios» que no se corresponden con la realidad.

Por último, incide en la necesidad de conocer a fondo el plan de estudios de los grados que sean de interés del estudiante, además de consultar «internet y otras fuentes especializadas».

3. Asiste a ferias educativas y centros universitarios

Acercarse a las ferias educativas y las universidades es, según María Luisa del Moral, la mejor forma de conocer «de primera mano» las titulaciones y oportunidades que las universidades ofrecen. «Fíjate no solo en la oferta académica en concreto, sino también en la formación complementaria que puedes recibir. Tras cuatro años de estudios de grado, llévate también una mochila cargada de habilidades y competencias que tu título no contempla, como los idiomas, las habilidades interpersonales, el liderazgo, la motivación, la oratoria o la resolución de conflictos», manifiesta.

4. Pregúntate qué quieres ser

«Sabiendo en qué trabajo te ves en el futuro podrás saber qué estudios en los que has pensado se ajustan más a tu modelo de trabajo y a lo que quieres conseguir», opina del Moral. Para ella, es necesario estudiar «algo que te guste y en lo que te veas en un futuro, analizando en qué se basan las profesiones y «qué actividad concreta realizarás». «Por ejemplo, si te da miedo la sangre no tiene sentido que estudies Enfermería», destaca.

5. La UJA, tu universidad

Por último, la vicerrectora incide en la idoneidad de estudiar en la UJA, donde el alumno encontrará «una amplísima oferta de grados impartidos por un profesorado excelente». «Los estudiantes van a poder enriquecerse también con una dilatada oferta de formación complementaria. Somos una universidad donde los alumnos pueden disfrutar de variadas actividades culturales, de voluntariado o deportivas, con una buena política de becas y ayudas sociales», apostilla.

Por último, la vicerrectora anima a todos los estudiantes a que les visiten el próximo mes de enero en los 'Encuentros UJA', «donde podrán conocer de cerca las oportunidades que les ofrece». «Les espero para que formen parte de la ya denominada 'Generación UJA'», concluye.