La cesión del suelo del Museo Íbero a la Junta se complica

JOSÉ M. LIÉBANA Jaén Jueves, 22 junio 2017, 15:39

Más difícil todavía. El informe del Estado, solicitado por el Ayuntamiento hace más de medio año, concluye que no puede ceder el suelo del Museo Íbero a la Junta de Andalucía porque a principios de siglo se los cedió ya al Ayuntamiento de Jaén, como solución al conflicto entre administraciones por la propiedad de los antiguos terrenos de la prisión provincial (cedidos por la Diputación Provincial al Estado en la década de los años veinte del siglo XX para que hiciera el presidio).

Como vía intermedia, el Estado cedió el suelo al Ayuntamiento y este lo puso a disposición de la Junta para que hiciera el museo y sólo el museo. En caso contrario, la propiedad volvería al Estado.

Una posibilidad es que el Ayuntamiento renuncie a la propiedad, pero no es viable, ya que no es seguro que el Estado cediera los terrenos a la Junta (un precedente es el Museo Picasso de Málaga, con un acuerdo sólo de gestión), pero sobre todo no lo es porque el Ayuntamiento de Jaén no piensa renunciar, según informó el alcalde, Javier Márquez, pues ello iría en contra de los intereses de la ciudad. En su lugar, propone al Gobierno andaluz un acuerdo para la gestión del museo, manteniéndose la titularidad municipal. El problema, según la Junta, es que ha invertido 26 millones de euros y la cesión de los terrenos es un trámite «absolutamente necesario», sostiene la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Cobo, para poder aprobar el decreto de creación del museo y el decreto de la relación de puestos de trabajo (RPT) del mismo.

La Junta pidió ampliar la cesión del suelo a fines culturales, no sólo a museo, según indicó el alcalde, y ello «debería autorizarlo el Estado, como propietario último». De ahí que el Ayuntamiento decidiera consultar al Estado si era posible.

Licencia de apertura

El Museo Íbero se terminó de construir a primeros de año después de innumerables vicisitudes. La Junta lleva pidiendo desde marzo la licencia de apertura municipal para, entre otras cosas, la exposición temporal con la que quiere inaugurar el museo, prevista inicialmente para antes de verano y ahora para el último trimestre del año, según anunció recientemente la presidenta andaluza, Susana Díaz, en el Debate General sobre Andalucía.

La licencia de apertura cuenta con el visto bueno de los técnicos municipales, pero estaba pendiente del informe del Estado, ya que no puede concederse a quien no es su propietario. Por tanto, si el Ayuntamiento mantiene la titularidad del suelo, sólo cabría la firma de un acta de recepción de las obras del museo por parte del Ayuntamiento y que este llegara a un acuerdo de gestión del mismo con la Junta de Andalucía.

Año 2001

Después de no pocos tiras y aflojas, el Ministerio de Hacienda, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Jaén y Consejería de Cultura firmaron en noviembre de 2001 el convenio de cesión a la ciudad de la antigua cárcel y de los terrenos para su conversión en Museo Íbero. Estamparon su rúbrica el ahora ministro de Justicia, Rafael Catalá, subsecretario de Hacienda en aquel momento; el actual consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, por entonces presidente de la Diputación; Carmen Calvo, como consejera de Cultura, y el alcalde en ese momento, Miguel Sánchez de Alcázar.