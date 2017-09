«Cada vez hay menos casetas en San Lucas», constata su presidente Montaje de las casetas en el Ferial de la Vestida, en una Feria de San Lucas anterior. / J. P. Afirma que una caseta municipal sin alcohol como la que propone el Ayuntamiento puede ser un éxito, si se la dota de un contenido atractivo JOSÉ M. LIÉBANA Viernes, 15 septiembre 2017, 00:59

«Los jienenses debemos plantearnos si queremos una feria en el Ferial o no», lanza el presidente de la Asociación de Caseteros 'La Fiesta' de Jaén, Alberto Palomo, para quien es evidente que «cada vez hay menos casetas en la Feria de San Lucas» y que apunta entre las posibles causas que en los últimos años «se ha fomentado la feria de día», es decir, en las calles y plazas del casco urbano, «y eso conlleva que haya empresarios que decidan no bajar ya al Ferial a montar su caseta».

A ello suma el presidente de los caseteros el «gran esfuerzo» de trabajo y medios que supone instalar una caseta durante nuevo o días en el Ferial y con escasos beneficios, sobre todo a raíz de la crisis económica, que señala que no ha terminado para este sector. «Los precios de los menús son hoy más baratos que hace seis o siete años», pone como ejemplo. «Prueba de ello es que antes casi todas las cofradías tenían su caseta y ahora son muy pocas las que la mantienen», añade.

Otro inconveniente a juicio de Alberto Palomo es la falta de superficie para aparcar. «En Jaén, nos guste o no, tenemos la costumbre de coger el coche para ir a los sitios, y en el Ferial no hay suficiente espacio para dejarlo», dice. Incluso han intentado llegar a acuerdos con propietarios de terrenos vecinos al Ferial pero no han fructificado.

Para la próxima Feria de San Lucas hay ocupadas cerca de 70 casetas, de un total de 90, y eso que algunos caseteros ocupan más de una parcela. Queda por saber, según indicó Alberto Palomo, si hay empresarios en lista de espera, si son posibles ampliaciones de caseta para lo que ya han decidido instalarse y si el Ayuntamiento decide finalmente poner la caseta sin alcohol, 'O,O', pensada para los jóvenes.

El presidente de los caseteros apunta al respecto que esta modalidad de caseta se ha puesto en alguna feria de Andalucía, que tiene su público y que puede ser un éxito si se le da contenido, como música, actuaciones o 'disc jockey', para que resulte atractiva. Y sobre el botellón señala que es un asunto «complejo y difícil, de doble filo», pero que con vallarlo y ocultarlo no desaparece. «El problema sigue ahí», apostilla.