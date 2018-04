48 casas de apuestas tras la nueva Ley Una mujer limpia los letreros luminosos de un salón de juegos con apuestas deportivas. / JORGE PASTOR Desde septiembre pasado estos locales están autorizados por un reglamento de la Junta LORENA CÁDIZ/ J. PASTOR JAÉN Lunes, 9 abril 2018, 01:42

En septiembre del año pasado entró en vigor el nuevo Reglamento de Apuestas Deportivas y de Competición para Andalucía. Un documento, que entre otras muchas cuestiones, legalizaba el cruce de apuestas en lugares físicos habilitados para ello, es decir, en salones de juego o casas de apuestas. Hasta ese momento, Andalucía se había resistido a dar ese paso, a pesar de que otras muchas comunidades autónomas ya lo habían hecho, complementando así una legislación nacional que data de 2011.

Cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio luz verde a este nuevo reglamento, se dijo que daría seguridad jurídica a un sector, el del juego, que vivía un momento complicado, de manera que se garantizaban puestos de trabajo, y que supondría un relevante incremento en los ingresos tributarios.

Esa es la cara de la moneda, la cruz llega con las adicciones. Las asociaciones de ludópatas en rehabilitación hablan de cifras muy elevadas de personas 'enganchadas' y sobre todo, y lo más preocupante, de un perfil de adicto a las apuestas, prácticamente adolescente.

Según los datos de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, en estos momentos, es decir, siete meses después de que se aprobara el reglamento andaluz son 46 los salones de apuestas autorizados en la provincia, más otros dos que están en trámite, y de 214 terminales de apuestas contabilizadas. No hay comparativa con antes de que existirá esta Ley porque no existen esos datos, pero si se sabe que a finales del año pasado eran 42 los salones de apuestas de la provincia, con lo que solo en lo que va de año son seis más, lo que permite hacer se una idea del nivel de crecimiento que vive este negocio.

La nueva legislación andaluza se refiere a actividades deportivas y de competición. El texto especifica que el cruce de apuestas se puede realizar tanto por Internet como en lo locales de juego, nunca en bares u otros sitios que no sean específicos y no tengan control de acceso. También se garantiza, en teoría, la imposibilidad de apostar de los menores o personas inscritas en los registros de interadicción. Tampoco podrán deportistas, entrenadores y los que participen en las competiciones, así como los que presenten síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental. Los operadores están obligados a llevar las acciones de verificación del jugador antes de que entren. También se establece que la acreditación de las empresas, la publicidad, los sistemas y los equipos informáticos corresponderá a la Dirección General de Patrimonio de la Junta. Las delegaciones serán las encargadas de desarrollar las tareas de inspección.

Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego, Cejuego, comenta que, en términos generales, la oferta de los salones de juego ha variado de forma sustantiva en los últimos años. Entre los principales reclamos hoy día, los denominados 'córners' de apuestas. Y aclara que esta modalidad, que de alguna forma se asimila a las tradicionales porras que se hacen con familiares o con los compañeros de trabajo, va más allá del fútbol. También se hacen en otras disciplinas como puede ser un partido de tenis Federer y Nadal, por ejemplo. «Las cantidades que se juegan son pequeñas, oscilan entre los cinco y los siete euros», explica Landaluce, quien agrega que «en vez de quedarse en casa, te vas a un salón con los amigos y te tomas una cerveza con tapa».

Evolución del sector

Landaluce subraya que la Junta controla en cada momento qué se está jugando. «No puede haber engaño», recalca. Respecto a la evolución del sector, Landaluce recuerda que entre 2007 y 2016 los empresarios del juego implantados en Andalucía y Granada redujeron sus ingresos por encima del cuarenta y cinco por ciento. Una tendencia que empieza a cambiar a partir de 2015, asociada a la recuperación. En estos últimos tres años la evolución es positiva, con unas tasas de crecimiento que, según estima Landaluce, se podrían asimilar a las de la propia economía. En torno a un cinco por ciento acumulado en este periodo de tiempo.

Respecto a la localización, el factor que más pesa a la hora de implantarse en una calle u otra es el precio de los alquileres. En Andalucía no existen restricciones de distancia más allá de lo que puedan determinar los ayuntamientos en sus ordenanzas respecto a barrios como pueden ser los cascos históricos.

Desde la Asociación de Ludópatas Jienenses en Rehabilitación (Alujer), su presidente, Fernando Sánchez, se echa las manos a la cabeza con los que está ocurriendo desde hace «unos dos o tres años» hasta hoy. Aquel perfil de jugadores empedernidos delante de las máquinas tragaperras ya prácticamente no existe. Hoy lo que manda son las apuestas deportivas, ya sea por Internet o a nivel presencial, que como ya se ha dicho, en Andalucía están permitidas desde hace siete meses.

Según Sánchez, «el 60 o el 70 por ciento de las personas adictas que recibimos en la asociación de Jaén, como en el resto de asociaciones de España, son jóvenes de entre 16 y 24 años. «Nos estamos encontrando con casos de chavales que son adictos con 16 años, y lo increíble es que hace unos años para convertirte en adicto, tenían que pasar cinco o seis años de juego, ahora lo puedes ser en mes y medio», asegura.

Si una persona es adicta o no lo determinan una serie de parámetros marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo que puede hacer que un juego sea muy adictivo «es que el resultado sea prácticamente inmediato». «Antes con la lotería, las quinielas o la ONCE había que esperar un tiempo para conocer los resultados, ahora ya no». Otro ejemplo de resultado inmediato que está generando muchas adicciones, aunque en este caso en personas más mayores, son los rascas de la ONCE.

Son varios los deportistas de élite que han protagonizado anuncios animando a las apuestas online, tanto deportivas como de póquer, algo que para el presidente de Alujer ha animado a los menores de edad y a los jóvenes a participar en estos juegos. En la asociación esperan la entrada en vigor de la Ley para el control de la publicidad del juego, que entre otras cosas regulará que «no se utilicen a esas personas o el horario de publicidad». «Se ha abierto sin filtros el juego a los jóvenes y a menores», reconoce Fernando Sánchez, que asegura que en la mayoría de los salones no se comprueba la edad de los jugadores.

«El problema fue que todas las empresas que había de apuestas eran extranjeras y para poder controlarlo obligaron a que todas tuvieran domicilio en España, y si había seis ahora hay sesenta», asegura el presidente de Alujer que asegura que utilizan técnicas muy persuasivas para que quieras seguir jugando y para que tengas constantemente la sensación de que vas ganando».

Perfil de la ludopatía

El perfil de estos ludópatas es muy amplio. «A nosotros acude gente con estudios y gente sin estudios, con poder adquisitivo o que tienen que pedir préstamos para poder seguir jugando».

En cualquier caso, cualquier persona que quiera comenzar un proceso de rehabilitación, deberá llevar a cabo un tratamiento personal con la psicóloga y tratamiento de grupo con otros compañeros que ya han conseguido rehabilitarse. «Hay casos de recaída y otros que lo consiguen de primera. Nosotros dividimos la terapia en tres grupos, el de inicio, el de continuación y el de habilidades sociales para aprender a decir no. El tiempo que se suele emplear es de aproximadamente 18 meses en cada grupo de estos».

El año pasado pasaron por Alujer 149 personas más sus familiares para llevar a cabo una rehabilitación. El presidente destaca el papel clave de los familiares para ayudar al enfermo a superar el problema, ya que muchas veces no entienden cómo han llegado a esa situación».