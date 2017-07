«El cartel es linarense, taurino y masculino»

El linarense Juan López Jiménez se alzó como ganador del Concurso del Cartel de la Feria de Linares con su 'Tres elementos para una tragedia perfecta'. Tras proclamarse como ganador, él mismo cuenta a IDEAL cómo se siente y cómo realizó el cartel.

-Sorpresa. Estuve muy contento y conforme con el trabajo que presenté. Sentí una alegría y un honor tremendo porque en el año 2004 también gané el cartel, pero entonces era otra persona, con otras ideas y menos experiencia. Aquel año realicé un cartel clásico y gracioso, pero con este me he sacado la espina, estoy muy contento con el resultado y por lo que he visto el jurado también.

-Partí de la idea que para mí era clara y es la de que este año era el 70 aniversario de la muerte de Manolete y el 150 de la realización del Coso de Santa Margarita, por lo tanto estaba clarísimo que el cartel iba a ser taurino y masculino. El único elemento femenino es la luna roja de sangre que aparece entre Manolete y el toro. El cartel es netamente linarense, taurino y masculino.

-El título lo dice todo, 'Tres elementos para una tragedia perfecta'. Ese día fueron un gran torero, un toro y un lugar, todos se encuentran situados en el centro en una composición vertical. En primer lugar, se encuentra Manolete fundido con unas texturas que asemejan la tragedia. Ese retrato es un dibujo realizado por mí a carbón y lápiz compuesto negro, gravitando sobre la Plaza de Toros y el toro. Tiene un trasfondo triste, pero a la vez alegre porque es un cartel de una feria.

-Las personas que nos dedicamos al arte podemos tardar un mes o dos días en realizar un cartel. Éste fue una idea que llegó, se plantó en mi cabeza y salió en poco tiempo. El dibujo de Manolete es lo que más tiempo me llevó realizar y va con trazos sueltos. Las texturas son de pintura roja diluida sobre papel charol. Este cartel fue hecho con inspiración en poco tiempo.

-Sí, me he presentado varias veces. La primera vez que me presenté fue, creo, en 1994, cuando ocurrieron los incidentes de Santana. Aquel año hice un cartel pintado entero y recuerdo que alguien del Ayuntamiento de Linares que formó parte del jurado seleccionador me dijo: «Me encanta la gente que hace carteles atrevidos». Desde el año 2013 he estado presentándome haciendo cosas muy diferentes. A lo largo del tiempo existen carteles que se pueden olvidar con el tiempo, pero este cartel no se va a desfasar.

-La Feria de Linares depende de con quién vayas y el momento que te pille. El año pasado recuerdo que estaba con un grupo de amigos y que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Creo que el noventa por ciento de la diversión de la Feria es la gente con la que vas.