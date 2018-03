La Carrera de Jesús espera el proyecto Aspecto que el martes al mediodía presentaban las obras paralizadas en la Carrera de Jesús, junto al Ayuntamiento de Jaén. / José M. Liébana Cultura aguarda la documentación municipal de cara a la reanudación de las obras | La Agrupación de Cofradías solicitará información al alcalde en la reunión del día 6 y no descarta entrevistarse también con la Junta JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 1 marzo 2018, 13:08

La Delegación de la Consejería de Cultura en Jaén abrió expediente el pasado viernes y ordenó la paralización de las obras de la Carrera de Jesús al no tener constancia documental del proyecto, dando un plazo de diez días al Ayuntamiento para que remitiera la documentación, que de momento no ha recibido.

El problema añadido a estas obras es que la Semana Santa comienza a finales de este mes y, aunque por la Carrera de Jesús no procesionan muchas hermandades, sí lo hace la de Nuestro Padre Jesús Nazareno (‘El Abuelo’), al final de su recorrido de regreso al Camarín, que está en la misma calle y que es muy visitado por los fieles durante esos días.

De hecho, el Ayuntamiento tenía previsto esta eventualidad, puesto que las obras comenzaron el día 6 de febrero, con dos meses de plazo de ejecución. La idea era terminar en las próximas semanas el primer tramo y reanudar los trabajos tras el Domingo de Resurrección. Pero la paralización de las obras ha dejado un acera construida y la otra apenas iniciada y el vial del centro sin pavimentar.

El presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén, Francisco Latorre, se interesará por este asunto en la reunión fijada con el alcalde, Javier Márquez, para el próximo martes y no descarta reunirse también con responsables de la Junta para buscar una solución.

Precedentes

El Ayuntamiento anunció a primeros de mes el comienzo por parte de Aqualia de estas obras de emergencia para sustituir las redes de agua potable y saneamiento, en mal estado por su antigüedad y con fugas. No así de que el pavimento cambiaba y era sustituido por aceras más anchas y con losetas de granito. La asociación Iniciativas Andamios para las Ideas advirtió del cambio y de que no se había hecho público el proyecto, en una zona sensible de la ciudad como es el casco histórico de Jaén, declarado BIC por la Junta y protegido por el plan PEPRI municipal.

Jaén en Común (JeC) pidió información al respecto y, al no obtenerla, presentó un requerimiento en la Junta solicitando la misma. Cultura comprobó que no había recibido ni el estudio arqueológico preceptivo ni el proyecto de la intervención, por lo que abrió expediente y ordenó parar las obras.

El gobierno municipal, por medio de su concejala de los Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, reiteró el martes su acusación al PSOE de ser un «‘paraobras’», en referencia al informe desfavorable de la plaza del Pósito, y que la Junta actúa «como el perro del hortelano», impidiendo invertir en la ciudad.