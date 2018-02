La Carrera, en su encrucijada Comerciantes de la zona muestran su preocupación por la disminución de las ventas, consecuencia del proceso de peatonalización del centro LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 26 febrero 2018, 02:48

Un 20% menos de ventas de media, que en algunos comercios asciende incluso «al 30 o al 40%». Son los números que retumban en los oídos de los comerciantes de la calle Bernabé Soriano y alrededores, que achacan estas pérdidas al proceso de peatonalización del centro de la capital, que dio comienzo el pasado 26 de noviembre. La falta de aparcamiento, que lleva a muchos compradores a 'huir' a otros pueblos o ciudades, es la principal queja. Algunos han tenido que buscar sus propias alternativas, y no son pocos los vendedores que ahora realizan repartos de los pedidos por Jaén, en busca de mantener la clientela.

La Federación Empresarial Jienense de Comercio y Servicios viene dando la voz de alerta desde antes de la peatonalización, culpando del descenso de las ventas a los problemas de acceso al centro que tienen los clientes, debido a la escasez de plazas de aparcamiento en las inmediaciones, a que el servicio de autobuses es mejorable, al retraso en el tranvía o a la falta de locomotoras comerciales en la zona.

Sin ir más lejos, establecimientos comerciales y hosteleros de la zona peatonalizada amanecieron hace unos días con carteles en sus fachadas y escaparates en los que podía leerse 'Mentira, aquí no han preguntado', en respuesta a las recientes palabras del gobierno municipal de que con la peatonalización habían aumentado las ventas.

La Concejalía de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Jaén implantó un circuito o anillo de tráfico rodado alrededor, formado por la plaza de los Jardinillos, Doctor Eduardo Arroyo, Los Álamos, plaza de San Francisco, Ramón y Cajal, Manuel Jontoya, Ejido Alcantarilla, Fuente de Don Diego, Adarves Bajos, Puerta del Ángel, Vergara, Rastro y Madre Soledad Torres Acosta.

En el interior de la zona peatonal se hacen efectivas las medidas de regulación, ordenación y restricción del tráfico, que inciden especialmente sobre las vías Bernabé Soriano (La Carrera), Cronista Cazaban, Plaza de la Constitución, Rastro (antes Correa Wéglison), Roldán y Marín, Madre Soledad Torres Acosta, Doctor Eduardo Arroyo, Álamos, Plaza de San Francisco y Vicente Montuno Morente.

Solo una semana después de comenzar la remodelación del tráfico rodado en el centro urbano de la ciudad de Jaén, la asociación Jaén-Mercacentro ya observaba cómo «visiblemente» había disminuido el paso de gente». «Desconocemos si será una coincidencia o no pero lo cierto es que entran menos clientes a la tienda», indicaron. Por otro lado, señalaron que la eliminación de paradas del transporte público de autobuses, así como las nuevas paradas que se han creado, también están contribuyendo al disloque del flujo de viandantes, ya que varias de las líneas que antes paraban en Bernabé Soriano a día de hoy han dejado de hacerlo y las nuevas quedan más distantes. Y todo esto con la campaña de Navidad de por medio, que fue, según Jaén-Mercacentro, «un jarro de agua fría para las expectativas de ventas en el comercio de la zona».

Por su parte, Comercio Jaén pidió poner primero el tranvía y después la peatonalización, a la que no se opone como tal, sino a las dificultades de acceso al centro. La solución que propuso el Ayuntamiento fue acabar el 'parking' del Hípico y habilitar otros cerca de la zona peatonal, pero su situación financiera lo ha impedido.

En medio de este vaivén de reclamaciones, la Asociación de Repartidores Industriales y Transportistas de Jaén (Reintra) informó de que los cambios en el tráfico les hacía «imposible» atender a todos sus clientes, debido a la pérdida de tiempo en los atascos y al considerable aumento de recorrido para acceder a diversas zonas. Por ello, el Ayuntamiento de Jaén creó una nueva zona de carga y descarga en la calle Arquitecto Berges, en sus proximidades al Paseo de la Estación, lo que conllevó la eliminación de varias plazas más de aparcamiento en la superficie en la citada calle.

Y por si no fuera poco, aparecieron las reformas de las plazas. Primero, la de Deán Mazas, que seguirá adelante. Se contempla que la calle Cronista Cazabán y la plaza formarán una plataforma única, diferenciando en el pavimento la zona totalmente peatonal de aquella en la que se permita el paso de vehículos autorizados a las cocheras o al hotel Xauen. La fuente, que alberga una escultura en homenaje al arquitecto Justino Flores Llamas y es una alegoría al trabajo, será retirada. La nueva fuente será rectangular y «más sobria». Asimismo, se elimina toda la vegetación arbustiva de la plaza, dejando espacios residuales para el tránsito de personas.

En cuanto a la plaza del Pósito, cuyo proyecto fue abandonado posteriormente, iba a sufrir una «adecuación funcional», dentro del proceso de peatonalización del centro de la ciudad. La adecuación consistiría en bajar la cota del centro de la plaza y ponerla al nivel de la calle Pescadería, eliminando casi la pendiente (del 3% frente al 12% actual), salvando el desnivel de los establecimientos mediante una pasarela alrededor, con la eliminación de la calzada actual, así como la construcción de un mirador en lo alto y de un pequeño escenario en el rincón y la renovación del alumbrado y de la solería.

Pero finalmente la plaza del Pósito no se tocará, ante el informe inicial desfavorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y porque no da tiempo a cambiar el proyecto, según señaló el alcalde de Jaén, Javier Márquez, que acusó a la Junta de «cacicada absoluta», al considerar que dio «la orden política de pararlo».

María José Moreno es la propietaria de Complementos More, un comercio situado a unos metros de la plaza Deán Mazas. No está preocupada por la reforma, «siempre que las obras no obstaculicen el paso». «No creo que nos afecte más allá de eso, solo por el impacto visual, porque se puede romper esta zona tan tradicional y que Jaén pierda identidad», indica. En cuanto a la peatonalización en general, en su opinión es algo «que se retroalimenta». «Se dice mucho que no hay aparcamiento y la gente se echa para atrás a la hora de subir aquí. Es como un bucle y al final terminan viniendo menos», añade.

Sin ser consultados

En la calle Bernabé Soriano cuesta encontrar a alguien que esté de acuerdo con el proceso de peatonalización del centro. Indignación por no haber sido consultados y la sensación de que no se están haciendo las cosas bien. De rapidez y poca planificación. Son las ideas más repetidas por unos comerciantes que ven mermadas sus ventas. Es el caso de Carmen Ordóñez, dueña de la tienda Los tacones de Carmela, que asegura que los compradores se han reducido «bastante». «Llevo un año aquí y no puedo hacer una estimación concreta como otros, pero sé que esto ha disminuido, da pena ver cómo está el centro. Hay clientes que dicen que llevan 45 minutos en la cola del parking y que se van», apostilla.

Unos años más lleva en esa calle Ana Aguayo, propietaria de Ninet Fashion Boutique. Para ser exactos, su andadura comercial se prolonga ya cinco años. El peor de todos no fue el primero, sino este último. «He vivido muy bien durante cinco años, y desde que comenzó la peatonalización me cuesta llegar a fin de mes, tengo unas pérdidas como para cerrar. La gente no puede aparcar y muchos se van a Granada o a otros pueblos grandes de Jaén. Si una señora antes se bajaba en la puerta de mi local para entrar y probarse ropa, ya no puede, y tampoco puede subir andando, así que termina por no venir», critica.

Asimismo, opina que si por la calle Ignacio Figueroa pudiesen circular vehículos al menos «se podría dejar y recoger a gente o alargarles pedidos». «Nos ayudaría mucho, porque yo ahora estoy bajando vestidos al Bulevar a la gente porque no pueden subir. Tenían que haber puesto alternativas, como el 'parking' del Hípico y luego peatonalizar. Desde que comenzó esto, tres o cuatro comercios han cerrado o van a cerrar», lamenta.

Lo dicen los que acaban de llegar, los que llevan un tiempo y los que llevan toda la vida. La casa de las tartas, en la calle Ignacio Figueroa, también ha notado una bajada de la afluencia de público y, en consecuencia, de las ventas. «Aquí venían muchos con sus coches a recoger tartas y encargos y ahora no pueden parar en ningún sitio. En Navidad solemos tener muchísimos paquetes, ¿cómo se van a llevar todo eso andando al parking? La Carrera antes era un trasiego de gente y ahora no, no sabemos si con el tiempo se tranquilizará la cosa, pero la gente subirá menos al centro cada vez», asegura Mariola Gutiérrez, propietaria del comercio.

Porque no solo las calles de La Carrera están en pie de guerra contra la peatonalización. Ayala música, un local situado en la calle Hurtado, está sufriendo de lleno sus consecuencias, según sus propietarios, Elisa Manchón y Daniel Anguita, madre e hijo. «Los clientes pasaban antes por el coche por aquí y nos veían, además de que cargaban en él lo que compraban y se lo llevaban. No sé si hay una relación directa entre peatonalización y venta, lo que sí sé es que si aíslas, las tiendas no venden. En mi caso hay objetos muy pesados que no se pueden transportar fácilmente, así que yo me veo obligado a cerrar la tienda y llevarles los pedidos a algunos compradores», lamenta Daniel.

Su madre, Elisa Manchón, cree que el comercio «se ha resentido mucho», e insiste en que Jaén «no es Córdoba, Málaga o Granada» en cuanto a turismo. «En esas ciudades todos los días paran un montón de autobuses que van al centro, y el comercio se ve respaldado por esa gente que pasa. Están siempre llenas de gente y Jaén no tiene eso», indicó, agregando que «están matando al centro». «Las actuaciones musicales puntuales que se hacen en La Carrera son tontería, lo importante es el día a día. La gente deja de venir al centro por la incomodidad que supone, y encima no nos han preguntado qué nos parece todo esto», agrega.

En la misma línea se pronuncia Daniel Francés, propietario de la Óptica Amate, un negocio con 82 años de vida que sigue adelante «porque tiene muchos clientes fijos, aunque antes había más». «Sobre todo hemos perdido a las personas mayores que venían aquí a que les graduáramos las gafas, porque es muy difícil llegar en coche. Nos da la sensación a todos de que es una chapuza lo que han hecho, y encima no nos han preguntado a los comerciantes», recalca.

Carmen Campos, dueña de la tienda Mon, hace referencia además a tres elementos concretos que empeoran la situación: «Han quitado los autobuses, no hay bancos por la calle y no está puesto el tranvía, que permitiría que dejasen el coche y subieran en él hasta arriba». «La gente que va a hacer trámites pasa por aquí y quizás echa un vistazo, si no nada, por aquí no viene. La queja principal es que no hay accesibilidad, lo dicen los de los pueblos y también los que vienen de barrios de Jaén que están lejos», apostilla.

Un 30% menos

Por último, Jesús Espinosa, de Tejidos El Carmen, manifiesta que las ventas han bajado en su negocio «entre diciembre y enero un 30%». «Si no hay gente es difícil que se venda. Mi comercio es muy específico y vienen aquí a buscarme, pero los negocios más comunes como los de ropa están peor», afirma. Y también él se ha convertido en un repartidor improvisado. «El otro día tuve que transportar cinco piezas de tela, algunas pesaban 25 kilos, para llevárselas a un cliente. Creo que hay soluciones para todo, si nos dieran unas horas al día, de 7:00 a 10:00 horas por ejemplo, para parar con el coche en esta zona, nos ayudaría. En cualquier centro comercial, como el Nevada de Granada o el Jaén Plaza que van a construir, lo primero que piensan es en el aparcamiento. ¿Por qué aquí no?». Una pregunta que se hacen muchos de estos comerciantes, que esperan soluciones para no verse obligados, a largo plazo, a echar la persiana.