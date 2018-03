A la cárcel por prestar dinero a su hermano «Existen motivos de equidad, humanidad y justicia, de suficiente entidad como para evitar que tres hermanos de una misma familia terminen en prisión por hechos que ocurrieron hace más de doce años, cuando uno de ellos ya cumple la condena» MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 20 marzo 2018, 01:29

«No sé cómo empezar hoy, uno de los días más tristes de mi vida de tantos como llevo. Mañana (por hoy) entra mi hermano Pedro a la cárcel, no sé lo que siento. No tengo palabras para expresar mi pena». Así se expresaba ayer María Dolores Martínez en redes sociales, más conocida en Mengíbar como 'la Ricardilla', en un caso célebre en la localidad para el que se ha llegado incluso a pedir el indulto, tanto formalmente como a través de recogidas de firmas y plataformas como Change.org.

Ella misma arrastra una condena de tres años y siete meses por ceder el uso de una cuenta bancaria a su hermano para sacar adelante su empresa, «indicándole su banco que no supondría ningún problema». El problema vino cuando este incumplió con los clientes y no pudo devolver el dinero. «Pese a demostrarse que ella no percibió dinero ni tenía relación con la empresa, ha perdido todo, le subastarán la casa donde vive con su familia y entrará en prisión por hechos ocurridos hace doce años. Su hermano su hermano Pedro, condenado a la misma pena por el mismo caso, lo hará hoy.

«Sin antecedentes, honrada, necesita ayuda», señala la petición de Change.org. «Confió en su hermano que era el que llevaba las cuentas de la empresa. Pese a que este huyó de la escena, él dio la cara e intentó buscar soluciones, pero fue imposible. Su hermano percibía el dinero de los clientes, firmaba los contratos, usaba la cuenta bancaria y él solo se dedicó a trabajar en el taller y en el exterior. Ha sido condenado por ser socio del hermano a pesar de demostrarse que no percibió dinero alguno, ha perdido todo, trabaja de asalariado y su nómina está embargada por otras deudas de la empresa», asegura la petición impulsada por el Gabinete Jurídico Pericial Lexperitia (Asesoría Berenguer) a través de Change.org.

María Dolores, añaden, tiene dos hijos de 20 y 13 años y cuida de su madre de avanzada edad, hipertensa y diabética. En las redes sociales se han movilizado ya vecinos. «Existen motivos de equidad, humanidad y justicia, de suficiente entidad como para evitar que tres hermanos de una misma familia terminen en prisión por hechos que ocurrieron hace más de doce años, cuando uno de ellos ya cumple la condena».