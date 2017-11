A la cárcel un acusado de intentar asfixiar a su expareja con una bolsa de plástico en Jaén Una agente del Cuerpo Nacional de Policía junto a un coche patrulla. / CNP Los vecinos salvaron la vida a la víctima al increpar al agresor y avisar a la Policía, que acudió rápida al lugar JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Martes, 21 noviembre 2017, 12:11

Un hombre de 60 años de edad ha ingresado en prisión por orden del juzgado de Instrucción 1 de Jaén. El sábado por la mañana la Policía Nacional lo arrestó tras, supuestamente, haber intentado matar a una mujer:le metió la cabeza en una bolsa de plástico y la intentó tirar por un balcón en una vivienda de la barriada de las Protegidas, en pleno centro de Jaén.

El detenido y la mujer víctima de la agresión habían mantenido una relación, que cesó hace aproximadamente seis meses. El hombre habría estado manteniendo contactos con la mujer para intentar convencerla de que volviese con él, sin conseguirlo. No consta que ella lo hubiera denunciado por sentirse acosada ni había acudido anteriormente a la Justicia por sentirse víctima de violencia de género.

El sábado por la mañana el hombre se presentó en la casa y llamó a la puerta. La mujer abrió prácticamente sin preguntar, porque estaba esperando a su hermano y pensaba que era él.

La agresión

Nada más abrirse la puerta comenzó la agresión. El hombre, según consta en el procedimiento, cogió una bolsa de plástico y metió dentro la cabeza de la mujer, en un intento de asfixiarla.

Ella se defendió con todas sus fuerzas, y se resistió a las maniobras que intentaba su agresor. Gritó y formó todo el escándalo que pudo. Seguramente esa circunstancia le salvase la vida.

Una vez fracasado el intento de asfixiarla el hombre agarró a la mujer de la pierna izquierda y la arrastró hacia el balcón. La sospecha es que intentaba tirarla.

El formidable escándalo que partía de la vivienda había alertado a los vecinos, que advirtieron lo que estaba pasando y llamaron a la Policía. Algunos comenzaron incluso a increpar al agresor, mientras la mujer no cedía en su resistencia, según consta en las diligencias realizadas por la Justicia.

Las sirenas de la Policía comenzaban a oírse en el barrio cuando el agresor se dio a la fuga de la vivienda, donde quedó la mujer magullada y lesionada, pero sin heridas de gravedad, indican las fuentes consultadas.

Con la descripción obtenida de los testigos la Policía inició una rápida búsqueda por las inmediaciones de la vivienda. Encontraron a un varón que respondía a las señas que les habían dado, y le dieron el alto. En las diligencias consta que al principio el hombre aseguró que él no había hecho nada y que no entendía por qué lo identificaban. Sin embargo, a juicio de los policías que actuaban, cometió un error:tras asegurar varias veces que él no había hecho «nada», luego indicó que él «no había agredido a ninguna mujer». Hasta ese momento la Policía no se había referido para nada a un caso de violencia de género.

La detención

El hombre además presentaba arañazos en el rostro y señales de haber participado en un episodio violento. Inmediatamente los policías procedieron a detenerlo y continuaron con la investigación para esclarecer los hechos.

Posteriormente el hombre pasó a disposición judicial. Dada la gravedad del relato de hechos que había reconstruido la Policía, y de la declaración de la víctima, el Fiscal solicitó su ingreso en prisión, que fue acordado por el juez Fernando Moral, titular de Instrucción 1 de Jaén, que estaba en funciones de guardia. En las próximas horas se inhibirá a favor del Juzgado de Violencia contra la Mujer para la que instrucción de la causa continúe desde allí.

El hombre investigado por la Justicia tiene en su historial una detención anterior también por asuntos de violencia de género, del año 2014. La supuesta víctima de entonces no es la misma mujer que el sábado por la mañana resultó agredida en las Protegidas.

Las fuentes policiales y judiciales consultadas resaltan la importancia en estos casos de la colaboración de los vecinos para que se conozcan casos de malos tratos o para que las fuerzas de seguridad puedan acudir a salvar a las víctimas en situaciones de riesgo.