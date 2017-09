Un cambio normativo permitirá a los café-bar albergar pequeños conciertos con limitadores La Junta, el Ayuntamiento y los hosteleros creen que dinamizará la actividad cultural y económica, y que a la vez se garantizará el derecho al descanso JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Sábado, 9 septiembre 2017, 02:16

Los dueños de cafeterías y bares, e incluso el Ayuntamiento de Jaén, llevaban años reclamando a la Junta de Andalucía un cambio en el catálogo de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos, que permitiera la posibilidad de organizar pequeños conciertos y otras actividades culturales con música y adaptar el sector de la hostelería a los cambios sociales. La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, informó ayer del cambio normativo introducido para que dichos café-bares puedan acoger conciertos de pequeño formato o acústicos, que en breve entrará en vigor, y destacó que se ha hecho con el «máximo consenso».

Fue en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PP andaluz Rosalía Ángeles Espinosa. La consejera indicó de que el nuevo catálogo, cuya reforma se ha impulsado a instancias de los ayuntamientos y las organizaciones vinculadas al ocio y la hostelería, ha finalizado ya la fase de información pública para la presentación de alegaciones, que ahora están siendo analizadas.

Sin impacto acústico

Un menor de 18 años no tenía hasta ahora posibilidad de escuchar música fuera de su casa

Según explicó, la nueva normativa «flexibiliza» la actividad en los establecimientos de hostelería y esparcimiento definidos en el catálogo, «para posibilitar formatos más versátiles que den cobertura a la reiterada demanda de permitir actuaciones en directo, siempre que esas actuaciones no tengan incidencia ni impacto en la seguridad ni en las condiciones técnicas y acústicas de esos establecimientos públicos».

La consejera subrayó que la revisión de la normativa vigente ha estado orientada en todo momento a conjugar el derecho al descanso con el desarrollo turístico y cultural de la comunidad andaluza. «Para ello es necesario llevar a cabo un proceso de diálogo con mayúsculas que propicie la integración en la norma de todos los intereses y sensibilidades», añadió.

Por esa razón, la propuesta de reforma ha sido elaborada por un grupo de trabajo en el que han estado representados empresarios, sindicatos, organizaciones vecinales y de consumidores, Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Junta de Andalucía.

Posteriormente, a ese documento se ha añadido el contenido de la proposición no de ley presentada en el Parlamento por el Grupo Socialista para fomentar la actividad de conciertos de pequeño formato o acústicos en establecimientos públicos.

La normativa anterior, aún vigente, establece al respecto tres tipos de establecimientos: café-bar sin música, pub o bar con música y discoteca. A los dos últimos no pueden acceder los menores de 18 años, por lo que hay pocos locales públicos en los que los menores de edad puedan escuchar música. Por otro lado, la inmensa mayoría de los establecimientos en Jaén (y no solo en Jaén) son café-bares, ya que pueden instalar terrazas, espacios que viven en los últimos años un auténtico boom a raíz de la entrada en vigor de las leyes antitabaco, prohibiendo fumar en lugares cerrados. En cambio, los pub y bares con música no podían montar terrazas (con el nuevo catálogo sí podrán hacerlo), por lo que estos solicitaron a las autoridades que no permitieran a los café-bar tener música, alegando que ello les hacía competencia desleal, además de constituir una ilegalidad, a lo que se unieron comunidades de vecinos. La única solución era cambiar el catálogo, pero buscando el consenso para que la música no genere molestias en el vecindario.

Así que, solo se autorizarán determinados conciertos y en función de las condiciones acústicas y de insonoridad de cada local, que tendrá un máximo permitido de decibelios. Para ello deberán contar con un limitador acústico.

Hosteleros y el alcalde

Los hosteleros jienenses que demandaban el cambio del catálogo o nomenclátor están contentos con la nueva normativa y piensan que así aumentará la oferta cultural de la ciudad, aumentará el público en los locales y animará la economía en general, no solo la de sus establecimientos.

Al alcalde de Jaén, Javier Márquez, también considera este cambio normativo «una buena idea, siempre que sea dentro de unos límites y con unos requisitos de insonoridad de los locales». El regidor añade que los establecimientos podrán programar más actividades culturales y ello hará que haya «más ambiente en Jaén, en donde además hay muchos grupos de música y cantantes que no podían darse a conocer.