No hay calles para las mujeres en Jaén

Los socialistas de la capital jienense han denunciado este martes las «trabas» que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento pone al «reconocimiento del papel de mujeres insignes» en el callejero de Jaén. Su concejala María del Mar Shaw y el portavoz municipal, Manuel Fernández, han criticado la «marginalidad» a la que el PP «somete a las mujeres» en el callejero, un indicador según añadieron de «cómo entiende de arriba abajo que hay que hacer efectiva la Igualdad».

De las 1.620 calles de Jaén, solo 45, algo más de un 2%, llevan nombre de mujeres reconocidas por tradición u oficio, más allá de las dedicadas a vírgenes y santas. Además, subrayan que el gobierno municipal ha impuesto un doble filtro para conseguir que una propuesta de dedicatoria de calle para una jienense llegue al pleno. «Ha de pasar por doble comisión, de Cultura y de Igualdad, algo que no ocurre en otros casos», indicó la concejala.

La concejala socialista recordó que «lo que no se ve, no existe». «Esta es una cuestión de voluntad, un pequeño gesto que suma y mucho a la hora de hacer Igualdad y que de no tenerse en cuenta demuestra que no hay interés por sacar a las mujeres de Jaén de ese segundo plano, de esa invisibilidad y esa marginalidad», explicó.

Los socialistas han hecho estas declaraciones ante el callejón dedicado a María de Molina (perpendicular a la calle Bernabé Soriano), para recordar que algunas de las vías con nombre de mujer son recónditas, angostas o sin salida.