Las calderas de los colegios suspenden, según el PSOE

Concejales socialistas critican el "abandono" y la "falta de mantenimiento" de los colegios de la capital por parte del Ayuntamiento de Jaén (gobernado por el PP) y en particular de "cuestiones tan esenciales como la conservación de las calderas, que deja mucho que desear", en palabras de su viceportavoz municipal, Mercedes Gámez, quien ha recordado que ya advirtieron, al comienzo del curso escolar, de que las tareas preparatorias hechas en los colegios habían sido "escasas, un trabajo más de chapa y pintura que de calado" y que en ningún caso habían pasado por una revisión y limpieza a fondo de los sistema de calefacción de los colegios.

"Ya dijimos que había centros con calderas muy en precario, como es el caso del colegio Santo Domingo, y hemos constatado que a día de hoy, cuando la comunidad educativa de este colegio más la necesita, la conservación y limpieza dejan mucho que desear", ha señalado la viceportavoz socialista en una nota de prensa.

En concreto, han constatado que la sala de calderas de biomasa del centro presenta una "absoluta falta de mantenimiento y limpieza general y, en particular, un descuido de elementos esenciales de funcionamiento como la tolva desde la que echa el pellet que se quema para producir el calor".

José M. Liébana

Los concejales del PSOE, acompañados por el secretario general del partido en la capital, Julio Millán, han comprobado el estado de la calefacción. "La imagen de la sala de calderas es nefasta, con sacos de pellet vacíos por todos lados, como no se limpian bien los conductos son recurrentes las obstrucciones de la calefacción, lo que ha hecho que en ocasiones el humo invada las instalaciones del colegio", ha lamentado.

"No puede ser que el Ayuntamiento de Jaén no cumpla con su obligación de mantenimiento de un centro, que además ha sido recientemente remodelado por la Junta de Andalucía, y que cuenta con una gran comunidad escolar", ha añadido la edil, para quien en esta labor todas las administraciones deben ir de la mano, ya que "no puede ser que por acción u omisión se boicotee el trabajo de los demás y el buen hacer de un equipo docente de primera".