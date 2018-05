Dos cafés, encuentros y desencuentros y una corbata rescatada del recuerdo: así se ha logrado el acuerdo para que el tranvía funcione Durante la rueda de prensa. / Lorena Cádiz La cita, que tuvo lugar en el Ayuntamiento, dio para más de una anécdota por lo que dijo y también por lo que no se dijo LORENA CÁDIZ JAÉN Sábado, 12 mayo 2018, 01:00

Al final será la Junta de Andalucía la que corra con la mayor parte del déficit que genere el tranvía cada año, pero aún así, la escenificación del acuerdo entre administraciones se llevó a cabo en el Ayuntamiento. El alcalde, Javier Márquez, por tanto, presidía el encuentro como anfitrión que era. Eso sí, le tocó esperar casi una hora al consejero, Felipe López, que llegó con retraso directamente desde otro acto.

Le tocó a él y a los muchos periodistas que acudieron a la convocatoria, lo que daba una muestra de la importancia del acto, en tiempos en los que llenar una sala de prensa es un reto complicado.

El encuentro dio para más de una anécdota por lo que se dijo y también por lo que no se dijo. Era un día para presumir de entendimiento. Representantes de tres administraciones, dos de ellas gobernadas por el PSOE y una por el PP, se daban la mano antes los medios de comunicación. Hasta llegar a ese punto ha habido momentos de «encuentro y desencuentro», dijo el consejero. «Mucho trabajo que no ha salido a la luz pública», dijo el alcalde, y «reuniones discretas, que no secretas», que dijo el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

«Los problemas son complejos, pero por profundo que pueda ser un desencuentro, siempre hay una posibilidad. Nunca se me ha ocurrido levantarme de una mesa, ni en este acuerdo ni en ningún otro que esté negociando en Andalucía», dijo el consejero en tono conciliador.

Reyes lo resumió todo de forma más sencilla: «En la primera reunión el café lo pague yo, en la segunda el alcalde y hoy le va a tocar pagar algo más al consejero».

Precisamente el consejero recordó una negociación parecida, también en el Ayuntamiento de Jaén, siendo alcalde Alfonso Sánchez (PP) por la que se cerró el acuerdo para la construcción de la Institución Ferial. «Aquel día Alfonso, con el que sigo manteniendo una amistad, me regaló una corbata que hoy he vuelto a ponerme», confesó entre risas.

No hubo mención alguna para otros alcaldes, como la socialista, Carmen Peñalver, quien estaba en la Alcaldía cuando la Junta construyó el tranvía, y con la que se firmó un acuerdo a dos bandas, que finalmente no se ha cumplido. Ni para José Enrique Fernández de Moya (PP), uno de los mayores detractores de este sistema. Solo Reyes lo recordó de manera indirecta cuando dijo que las negociaciones para ponerlo en marcha habían comenzado en el momento en que llegó un alcalde «que dijo que sí estaba dispuesto a montarse en el tranvía».