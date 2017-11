Café y cariño para los temporeros La actividad en el centro de día Santa Clara de la capital es frenética estos días, especialmente por la mañana y por la tarde-noche, con los desayunos y las cenas. / LAURA VELASCO Los que vienen a trabajar a la recogida de la aceituna llegan cargados de miedos y esperanzas. Cáritas Jaén se esmera por darles apoyo y que no pasen hambre LAURA VELASCO Jaén Lunes, 20 noviembre 2017, 00:54

Aterrizan en la provincia de Jaén cargados de miedos, preocupaciones y esperanzas. La campaña de recogida de la aceituna supone un respiro para muchos, que ven cómo durante unas semanas pueden hacerse con 50 o 60 euros mensuales. Pese a las continuas advertencias de la Junta de Andalucía para que no vengan inmigrantes para la campaña, puesto que hay mano de obra suficiente con los trabajadores de Jaén -y más este año, con las previsiones de reducción de la producción-, cada año hacen caso omiso cientos de ellos, que vienen a la provincia en busca de una oportunidad.

La red de albergues de la provincia abrirá en un principio desde mañana hasta el 26 de noviembre, pero la mayoría lleva aquí días o incluso semanas. Y después del 26 de noviembre seguirán aquí, por lo que el lugar más habitual en el que dormir no es otro que las calles. Además, tienen solo tres días gratis de estancia en los albergues, y muchos de ellos ya los han gastado.

70 Personas pasan diariamente por el centro de día Santa Clara estas semanas, el doble que normalmente. 40 El perfil de los temporeros es el de un varón, de entre 40 y 50 años, procedente de Marruecos. 70 Mensualmente acuden hasta 70 voluntarios al centro de día a colaborar desinteresadamente.

Este es el caso de Jamal el Filali, un marroquí de 30 años que acude cada año a trabajar a la campaña de aceituna en Alcalá la Real. Viene, asegura, porque está «bien pagado». «Llevo aquí ya 20 días, no empiezo a trabajar hasta diciembre y acabaré en febrero. Todo este tiempo duermo en la calle, es muy duro, hace frío y es peligroso», apostilla. Intenta buscar trabajo hasta que llegue diciembre, pero sus esfuerzos son en vano. Mientras, la calle es «una rutina de días iguales» y la espera hasta que empiece la campaña de recogida es eterna.

Si hay alguien que conoce de primera mano la realidad de estas personas es Pedro Pajares, el coordinador del centro de día Santa Clara de Cáritas Jaén, en el que las mañanas y las tardes son, estas semanas, frenéticas. «Somos los mismos voluntarios que el resto del año, pero tenemos que apretarnos los dientes, porque estas semanas duplicamos la gente que viene a comer. Intentamos que se vayan de aquí contentos y asesorarles lo mejor posible», asegura. Desde el centro les proporcionan desayuno, cena, ducha, lavandería y una consigna, «para que no vayan con las maletas de un lado para otro».

Estas semanas pasan diariamente «unas 70 u 80 personas». Muchas acuden tanto a desayunar como a cenar. Normalmente no son más de 25 personas las que acuden a comer. «Estamos desbordados, pero de aquí no se va nadie sin comer, así que estamos contentos», insiste.

El centro de día se financia con subvenciones, pero también con donativos en dinero y en especie de los ciudadanos. «Estamos abiertos a cualquier ayuda, ahora más que nunca. Sobre todo necesitamos desayunos. Mermelada, mantequilla, leche o café, que son productos frescos que ahora nos vendrían muy bien», incide Pedro Pajares.

Al centro de día acuden normalmente personas «de todo tipo». Desde algunas con problemas de alcohol hasta otras «que están muy solas», pasando por aquellas que aun teniendo un techo tienen otro tipo de necesidades. Sin embargo, en época de campaña de aceituna el perfil responde al de un varón, de entre 40 y 50 años, procedente de Marruecos, Senegal o Mali. «En este inicio de temporada aún no hemos atendido a ninguna mujer», resalta Pajares.

«Sobre todo necesitamos desayunos. Mermelada, mantequilla, leche o café»

Los temporeros tienen mil preocupaciones, que se resumen en una principal: el empleo. Es cierto que cada vez más personas llegan a Jaén con el trabajo ya apalabrado, pero otras muchas vienen a la aventura. Además, influye que esta temporada la campaña se prevé más escasa. «Tienen miedo de que si el año pasado el jefe contó con diez personas, este año contrate a cinco y ellos sean uno de los que no estén», recalca.

El otro gran problema de los trabajadores, como señalaba Jamal el Filali, es dónde duermen. «Hay una red de albergues en la provincia que se hizo para que la gente no durmiera en la calle, pero como todos los años no se está cumpliendo. Los tres días que da el albergue a los temporeros no son suficientes, luego se quedan en la calle a pesar de que a veces están vacíos. Queremos que se amplíe esta estancia en la temporada de la aceituna, ellos alegan que no quieren que se convierta en un albergue gratuito, pero creemos que los que duermen por la campaña no van a acomodarse allí, su estancia es pasajera», apostilla Pedro Pajares.

El coordinador del centro de día Santa Clara de Cáritas recuerda que para paliar esta situación un equipo de Cáritas acude cada noche a ayudar a los que pernoctan en las calles, en colaboración con Cruz Roja, Poblado Mundo, cofradías, parroquias o asociaciones de vecinos. «A partir de mañana les llevaremos mantas, sacos de dormir, café y leche, para darles algo de calor», insiste el coordinador del centro de día.

Por último, Pedro Pajares reclama la falta de puntos de información para los que llegan a la provincia a trabajar, que en muchos casos se encuentran perdidos. «Llegan a la estación de autobuses y a veces no saben que hay albergues o que existe este centro de día, porque los puntos de información están en otra parte. En las batidas que hacemos por las calles también les informamos de ello», aclara.

En el centro de día de Cáritas solo hay tres personas contratadas. El resto son voluntarios. Mensualmente acuden hasta 70 personas a colaborar desinteresadamente. Miguel Ángel García es uno de ellos. Sus motivos: el afán por dedicar el tiempo libre «a la gente más necesitada». «Soy una persona muy religiosa y entre los pobres veo a Jesucristo, me siento muy bien al ayudarlos. Vengo solo un día a la semana, pero me gustaría venir más», relata. Algo que le llena es cruzarse por la calle a aquellos a los que ayuda y que estos le recuerden. «Prefiero cruzarme con ellos más que con grandes abogados o arquitectos», indica.

Los temporeros que acuden a comer al centro de día con motivo de la campaña de la aceituna conversan poco, ya que no están mucho tiempo allí y el que están es «con prisas». Sin embargo, relata que muchos vienen «hambrientos, tristes, sin dormir y con cara de tener problemas». Por ello, para Miguel Ángel García es más que gratificante poder aportar su granito de arena con la causa.