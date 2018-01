Buscan a los autores de la nueva pintada en La Charca Nueva pintada aparecida en la Charca de Pegalajar. / F. I El Ayuntamiento de Pegalajar la considera un acto vandálico y ha ordenado su eliminación JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 10 enero 2018, 19:24

La emblemática Charca pegalajareña ha amanecido este miércoles con la pintada 'Pegalajar despierta que estás dormida', en grandes letras de colores rojo y verde, y se han hecho eco de ello las redes sociales y la web de Radio Jaén Cadena Ser. El Ayuntamiento considera la misma un acto de vandalismo y ha ordenado su eliminación inmediata, además de abrir una investigación para identificar a los autores, según han informado a IDEAL fuentes municipales.

En 2001, la Consejería de Cultura inscribió La Charca y la Huerta de Pegalajar en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter específico como Lugar de Interés Etnológico. La Charca es un embalse que recoge las aguas del manantial la Fuente de la Reja desde tiempos medievales. La desecación del manantial de este en 1988 debido a sobreexplotación del acuífero que lo abastece fue un varapalo para la población pegalajareña, que siente La Charca como una seña de identidad. En 2007 se puso en marcha el plan de extracciones de su acuífero, que ha permitido recuperar el manantial, aunque La Charca solo se llena en los periodos de abundantes lluvias. De ahí que últimamente permanezca seca, salvo los charcos de las recientes precipitaciones.

En 2011 apareció otra pintada en el mismo muro, 'Viva la livertad: no a la represión', que también fue limpiada poco después por el Ayuntamiento. Nada que ver con la que durante años estuvo escrita, 'A quienes la vida di, les reclamo en justicia que no me dejen morir', que reclamaba la recuperación del acuífero y por ende de La Charca. La asociación Fuente de la Reja defendió su presencia porque no ofendía a nadie y era un gesto reivindicativo, mientras que el Ayuntamiento abogó por el acondicionamiento integral del entorno. El asunto llegó incluso a los tribunales. La población se movilizó en defensa de La Charca y entre las muchas acciones hubo manifestaciones en la capital jienense durante 1996 y 1997 para exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la aplicación de la Ley de Aguas.