Lo más buscado aún por los Reyes para los jienenses Una niña observa ensimismada una estantería llena de muñecas. / M. Á. C. La fábrica de Slime, con reminiscencias ochenteras, o los LOL triunfan entre los niños, agotados en muchas tiendas jienenses MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Viernes, 5 enero 2018, 00:28

Una fábrica de 'mocos' es uno de los juguetes estrella de los niños jienenses para esta noche de Reyes Magos. Si no saben a qué nos referimos probablemente les sorprenda; si lo ha visto escrito en una carta a sus Majestades, es probable que lo haya comprado o buscado. Difícilmente lo hallará ya, aunque en algún comercio es posible encontrarlo en la mayoría está agotado. «'La Fábrica de slime' ha sido el juguete más pedido sin duda, junto a los 'Lol surprise', quien no lo tenga ya no creo que lo encuentre antes del sábado», afirma rotunda Verónica Fernández, de Juguetoon en Jaén capital. Probablemente tampoco sepan que son los Lol, pero vamos por partes.

La famosa fábrica traerá recuerdos a los que fueron niños en los ochenta y noventa o los tuvieron cerca. Sirve para hacer un 'moco' de colores, lo que vendría a ser el blandiblú de hace veinte o treinta años. En las tiendas y centros comerciales se puede encontrar -o se podía- por algo menos de 40 euros. Por su parte, las Lol Surprise son en realidad una bola con sorpresa que es una muñeca, con la peculiaridad de que las niñas y los niños no saben cuál les va a tocar.

Este año se repite la pasión por la Patrulla canina, con el Paw Patroller, el camión de la patrulla, como novedad.

Casi sesenta mil jienenses esperan al último día para realizar las compras y elegir sus regalos

No faltan tampoco en los sacos de Melchor, Gaspar y Baltasar los patines eléctricos y los drones, cada vez con más demanda. Todo el merchandising de Star Wars o LadyBug también se han vendido muy bien.

Y habrá aún quien busque estos y otros regalos sobre la bocina, apurando hasta mañana mismo. Casi 60.000 jienenses de entre 18 y 75 años dejan para el último momento la adquisición de los regalos. Sin embargo, no sucede lo mismo con la compra de la Lotería, la tarea navideña que hacemos con más antelación. Así lo recoge el estudio 'La procrastinación en los hogares españoles', llevado a cabo por la División de Hogar de Línea Directa Aseguradora. Con los propósitos de Año Nuevo también nos hacemos los 'remolones'. Empezar una dieta (28%), comenzar a hacer ejercicio (24%) y poner fin a la procrastinación de tareas (21%) son los que más se posponen en Andalucía.

Las labores a las que más 'patadas hacia delante' se dan en las casas jienenses son hacer el cambio de ropa cada temporada, planchar, limpiar el horno o microondas, organizar la nevera y bajar la basura; mientras que en la higiene personal, cortarse y teñirse el pelo.