Bruselas plantea el recorte del 5% de la PAC

La Comisión Europea presentó ayer su propuesta para la próxima Política Agraria Común (PAC), en la cual España recibirá un total de 43.777,6 millones de euros entre 2021 y 2027, lo que supone un recorte del 5,4% según el método de cálculo del Ejecutivo comunitario En concreto, Bruselas ha planteado conceder a España 33.481 millones de euros en pagos directos (un 3,5% menos), 7.008,4 millones de euros para los diferentes programas de desarrollo rural (un 15,3% menos) y 3.287 millones en subvenciones para mercados específicos.

Jaén, que recibe unos 400 millones anuales de la PAC, puede perder más de 20 millones de euros con esta propuesta. Andalucía, la región que más ayudas recibe, corre el riesgo de dejarse casi cien millones anuales con la reforma, pues gestiona cada año unos 1.400 millones de euros de ayudas directas, más las correspondientes a mercados (unos 100) y desarrollo rural (unos 270).

De las ayudas directas se benefician alrededor de 240.000 personas en Andalucía (89.000 en Jaén). La subvención, y el fondo de desarrollo rural, es un factor clave para mantener la población y el empleo en el mundo agrario andaluz. Sin ayudas, los olivares menos productivos (los zonas de sierra por ejemplo) podrían dejar de ser rentables en años de sequía o bajos precios.

Jaén puede perder más de veinte millones de euros al año entre 2021 y 2027, y Andalucía ve peligrar más de cien millones anuales Los pagos directos se reducirán a partir de los 60.000 euros y tendrán un límite máximo de 100.000 euros Los estados miembros podrán transferir hasta un 15% de pagos directos a desarrollo rural y viceversa, según la propuesta

Margen de negociación

La propuesta de la comisión es el documento base sobre el que negociarán a partir de ahora los estados miembros, que son los que deben aprobarlo, y el Parlamento Europeo. Por la experiencia de negociaciones anteriores, aún caben modificaciones en la letra pequeña y la forma de reparto de algunas cantidades, pero las grandes líneas están ya marcadas. Aunque aún hay margen de maniobra. Una de las primeras batallas que debe afrontar el nuevo Gobierno de España.

La Junta de Andalucía estima que el recorte real no es del 5 sino es del 16%, «ya que realmente es un recorte del cinco si no se tiene en cuenta la inflación», según explicó ayer el consejero Rodrigo Sánchez de Haro. Para el consejero, «estamos a tiempo de revertir la situación y lograr que no se pierdan recursos».

En total, la PAC para el periodo 2021-2027 tendrá un presupuesto de 365.000 millones de euros, lo que supone un recorte del 5% en términos nominales. España es el segundo país de la UE que más fondos recibirá, por detrás de Francia (62.308 millones) y por delante de Alemania (40.987 millones) e Italia (36.359 millones). El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, destacó que su propuesta cumple el objetivo de «modernizar y simplificar» la PAC, al tiempo que «aporta una auténtica subsidiariedad».

El borrador prevé conceder a los la opción de transferir de los pagos directos al desarrollo rural y viceversa hasta un 15% de sus fondos.

Menos a los más grandes

Además, la Comisión propone que los pagos directos se reduzcan a partir de los 60.000 euros, con un límite máximo de 100.000 euros por explotación. También ha planteado que se tengan en cuenta los costes laborales y que las pequeñas y medianas explotaciones reciban un nivel más elevado de ayuda.

Otra de las iniciativas de Bruselas es obligar a los Estados miembros a reservar como mínimo el 2% de su asignación para pagos directos a ayudar a jóvenes agricultores.

La nueva PAC introduce además «una nueva forma de trabajar» entre el Ejecutivo comunitario y los países de la UE, que tendrán que adoptar planes estratégicos. Bruselas tendrá la competencia de aprobar cada plan y «garantizar la coherencia y la protección del mercado único».

Además, los Estados miembro tendrán que enviar cada año informes con los progresos que han conseguido sobre la base de indicadores acordados. El Ejecutivo comunitario supervisará el cumplimiento de estos indicadores y podrá lanzar recomendaciones si lo considera necesario. También tendrá la potestad de sancionar o conceder recompensas. Por ejemplo, Bruselas podrá conceder a un país un 5% extraordinario de los fondos para desarrollo rural al final del periodo 2021-2027 si el país ha cumplido sus objetivos climáticos, medioambientales o de biodiversidad. Pero también podría restar ayudas si no cumplen los planes.

Con respecto a las medidas de medio ambiente, Bruselas pretende exigir a los agricultores «un mayor nivel de ambición» a través de medidas tanto obligatorias como de incentivos. Ha propuesto los pagos directos al cumplimiento de requisitos en materia de clima, que al menos el 30% de cada asignación nacional para desarrollo rural se dedique a medidas medioambientales y climáticas, así como que los Estados tengan la opción de transferir otro 15% adicional de pagos directos a desarrollo rural para el gasto en este tipo de iniciativas, aunque sin cofinanciación nacional.

La nueva PAC también tendrá reservados 10.000 millones de euros del programa Horizonte Europa para proyectos de investigación e innovación en los ámbitos de la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bioeconomía.