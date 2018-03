¡Qué bonico es el amor! LA TREPOLINA Pasados los idus de marzo, tú también Bruto, el fútbol sala y el PGOU les unió. Poseídos por la fiebre amarilla, los adversarios se abrazaron y la Copa de España se fue de gira por despachos. El de la alcaldía cobijó una foto inusual, la de la vicepresidenta de la Diputación y el alcalde en amor y compaña por el Olivo Arena, cómo no JOSÉ M. LIÉBANA Domingo, 25 marzo 2018, 15:23

Los Reyes Católicos se casaron a los ocho días de conocerse. ¿Flechazo? No, poder. Y eso que se gustaron. De hecho, al segundo día de matrimonio consumaron este, tanto monta, monta tanto. La boda fue un ‘vamos que nos vamos’, que España no espera. Por no haber no hubo apenas invitados. Ni siquiera los padres de los novios. Había prisa, aparte de que ambos eran primos hermanos y Paulo II no les daba la dispensa. Pero el mismo día de la boda apareció por arte de magia, firmada por el papa. Por otro papa, Pío II, que había muerto cinco años y que se ve que era muy previsor. Para que luego digan del máster de la presidenta madrileña. Y Fernando e Isabel se casaron, los muy católicos, y vivieron de aquella manera hasta que dos años después, el nuevo pontífice, Sixto IV, arregló el desaguisado y firmó la dispensa, que puede consultarse por Internet en el Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

¡Qué bonico es el amor! Los catálogos de jardinería y terraza han llegado antes que la primavera. Pese a ello, Jaén vivió esta semana una especie de kamasutra político, con sus señorías ensayando toda variedad de posturas con la Copa de España y los agasajados jugadores, que a este paso se van a pensar ganar otra vez. Cama redonda en el WiZink Center, abrazados Javier Márquez Zen y Manolo Fernández Fogg, Himilce Cobo demostrando puño el alto que está y quiere estar en todo, exultante el concejal Álvarez Enciclopedia del Deporte, y Reyes Midas el Paraíso soy Yo, levitando dos palmos sobre el suelo, anudada la bufanda amarilla y sirviendo la copa a Sultana Díaz para que rematase a placer.

A la espera de que el fútbol grande provincial levante cabeza, el fútbol sala habría que declararlo, además de olímpico, Patrimonio de la Humanidad. Lo que no ha conseguido nadie desde los tiempos del comisario Franz Fischler, ni la crisis, ni el paro, ni la despoblación, lo ha conseguido un club, cuyo nombre encierra el aleccionador mensaje de que el paraíso está en nosotros, en los jienenses. También el PGOU ha logrado cierta unidad interna y, en el caso de la agilización del pabellón, que ya hemos ascendido a palacio de deportes, por partida doble.

El alcalde vació su agenda para centrarse en salvar los muebles del plan general urbanístico y, catapultado por el espaldarazo marbellí de su designación como candidato a la alcaldía, se reunió esta semana con los propietarios de las cinco urbanizaciones a las puertas de su regularización y les dijo ‘tranquilos pero no mucho, que da tiempo’ antes de que el TSJA anule el PGOU. Y también lo hizo con las federaciones vecinales para recabar su complicidad y con Alvores e inversores del Jaén Plaza para que no cunda el pánico después de que Decathlon amagara.

El mensaje es el mismo: aquí no ha pasado nada, el nuevo PGOU sigue vigente, la Junta está con nosotros en esto y para agilizar un renuevo PGOU, y si la sentencia se hace firme, que nos pille con el mayor número posible de licencias concedidas. Así que, a correr. Se lo dijeron también al alcalde en Sevilla. PP y PSOE, unidos por el PGOU. ¡Quién se lo iba a decir! Hasta un reloj que marcha mal es mejor que no tener reloj. Y es que hay dos cosas que unen mucho: una victoria colectiva y un enemigo común. Así, que, lo que ha unido el fútbol y el juez, que no lo separe el hombre, o la mujer.

HUELGA PREVENTIVA

Con todo, la semana amenazaba con terminar mal para el alcalde. La negociación del convenio de la limpieza y la basura olía a podrido. El miércoles en el SERCLA nada, el jueves los trabajadores refrendaron que iban a la huelga y el Viernes de Dolores se anunció el acuerdo. Tras cuatro años de congelación salarial, la empresa subió del 0 al 1%, mientras que la plantilla pedía el 3%. Al final, media aritmética y otra huelga que queda en el anuncio. Ejercicio de responsabilidad de todos. El alcalde y el concejal sin Hacienda, que se habían arremangado en las negociaciones, respiran de alivio. Otro ‘match-ball’ salvado y la Semana Santa jienense que volverá a lucir, a falta solo de que el sol ponga de su parte.

CS NO SE PONE DE CANTO

A la espera de que Julio Millán sea el elegido en el PSOE y de que Podemos-IU-JeC se pongan de acuerdo, de momento Márquez por el PP es el único candidato oficial a la alcaldía en 2019, aunque la abogada María Cantos ya tiene un pie y casi el otro puestos. Esta semana fue designada coordinadora local de Cs al presentarse solo su candidatura. Avalada por la dirección nacional, por las encuestas y por su trayectoria, y ungida en el mitin de Albert Rivera en el HO, nadie osó presentar alternativa. Ni siquiera después de excluir de su junta directiva a quienes en gran medida trabajaron para capear el temporal en los difíciles momentos de la expulsión de los tres concejales o cuando Cs era un partido más modesto. A la profesora Raquel Morales, la provincial, le habría gustado, como a una parte importante de los afiliados de base, que el aterrizaje de Cantos hubiera sido distinto. Al menos tan integrador como dijo la nueva lideresa local de Ciudadanos en su presentación en sociedad de octubre. Pero no ha sido así.

Ciertamente, queda por hacer la lista electoral, aunque todo indica que en lo sustancial ya está hecha. Cantos, que no tiene cultura de partido pero sí de equipo, no se pone de canto y se la quiere jugar con el suyo. Es verdad que con el viento a favor, aunque ello implique también mayor riesgo. El caso es que, hoy por hoy, no se descarta que Jaén pueda tener el año que viene su segunda alcaldesa, ‘deo volente’.