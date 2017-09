Los bomberos del Infoca quieren ser empleados públicos "de verdad" Concentración de bomberos del Infoca convocada por CGT y SAT / LIÉBANA Denuncian la situación de "precariedad" y reclaman a la Junta dejar de ser 'mileuristas' JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 15 septiembre 2017, 15:52

Representantes sindicales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), organismo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta andaluza, se han concentrado este viernes en la plaza de las Batallas de Jaén, ante la Delegación del Gobierno andaluz, igual que en otras provincias, para denunciar lo que consideran la situación de "precariedad" en la que se encuentran los bomberos forestales del Infoca.

El comité de empresa de la Amaya decidió, con la mayoría de delegados a favor (CC OO, CSIF, Sibfi y CGT) y con el voto en contra de los de UGT, convocar un calendario de movilizaciones para solicitar la adhesión al VI Convenio e inclusión en la negociación del VII Convenio de la Junta de Andalucía. La concentración de Jaén ha estado convocada por CGT y SAT, con asistencia del portavoz provincial de este último sindicato, 'Curro' Moreno, y del diputado nacional de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero.

Los convocantes consideran que la reordenación del sector público andaluz es "un fracaso" para el Infoca-Amaya. "No se nos compensa por trabajar en festivos, fines de semana, peligrosidad, toxicidad; no tenemos reconocida la antigüedad, solo tenemos un día de asuntos propios, no tenemos vacaciones en verano ni compensación por ello, somo trabajadores 'mileuristas'", explicaron. Por lo que piden que se les aplique el VI Convenio de la administración andaluz a todos los trabajadores de las agencias públicas. "Pedimos ser reconocidos como verdaderos empleados públicos", afirmaron.