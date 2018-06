Por la boca muere el pez... y los políticos también Opinión | Líneas discontínuas Cómo se nos calienta la boca delante de un auditorio cuando queremos sorprender o revolver la ira del que tenemos enfrente si es nuestro enemigo. El maestro Agudo, que esta más cerca de adquirir el sobrenombre de 'el sabio', tiene razón cuando dice que somos esclavos de lo que dijimos. Ernesto Medina, que va a la zaga, le replica dibujando el perfil del bocachancla. De su reflexión me quedo con la frase de que casi nunca lo que podemos expresar mejora el silencio ANTONIO AGUDO MARTÍN y ERNESTO MEDINA RINCÓN JAÉN Sábado, 9 junio 2018, 19:03

INFINITIVEAR

Al final todos, los políticos más todavía, somos esclavos de lo que dijimos.

Este es un país raro. Recordamos más a los presidentes del Gobierno por sus dichos que por sus hechos. Somos un pueblo de refranillos y resabios y a poco que nos sirva tiramos más del puedo prometer y prometo de Suárez que de su labor de primoroso bordado social y político mientras lo señalaban con el dedo opositor: ¡ahí va un tahúr del Missisipi! Al final todos, los políticos más todavía, somos esclavos de lo que dijimos. Qué se lo digan a Fernández de Moya que cuando entraba a declarar por lo de las facturas de Matinsreg alguien le espetó ¡Sé fuerte, José Enrique! Parafraseando; hay que ver hasta dónde nos ha llevado la aldea digital; al famoso esemese de Rajoy a Bárcenas.

Si los de a pie no podemos estar callados mucho menos los que están con un micrófono siempre por delante. Así que meten la pata y la lengua hasta la campanilla, cómo Felipe González y su frase bumerán; OTAN, de entrada no. Y luego fue que Sí y hasta el Sabina y el Krahe fueron silenciados por Manitú en su concierto televisado cuando recordaron a Lengua de Serpiente. Para que luego digan que estos tiempos son peores para la libertad de expresión.

Otra de esas frases de ida vuelta; como los cantes; es la de Aznar: váyase Sr. González. Dicho con los labios apretaos y las vocales enanas. No hay lugar en el que no se la recuerden como al rey del infinitivo, Zapatero, lo de me voy a contar nubes. Es lo que pasa cuando te pones lírico sin límites, que te ocurre como al que mató una vez a un perro y mataperros le pusieron. Ejemplos no faltan de frases que intentaron ser lapidarias y se convirtieron en las lápidas de quien las pronunció. Solchaga superministro de economía y aquel: en este país el que no se hace rico es idiota. Y luego va Pablo Iglesias, décadas después, y se compra un charlé tamaño casta como postre tras comerse los presupuestos con patatas. Ya lo dijo el alcalde de Jaén algunas cosas que se hacen en el Congreso son una autentica patada en el culo de los ciudadanos. Menos mal que se hacen sin acritud y por consiguiente seguirán trabajaaaando en eeello todos los días porque, como diría Rajoy, somos sentimientos y tenemos seres humanos.

Medina, mira que nos gusta un chascarrillo.

BOCACHANCLA

Yo, que nunca voto, esta vez introduzco mi papeleta en este referéndum de charlatanería, cháchara y garrulería para que persistan y no desmayen.

Convendrás conmigo, maestro Agudo, que lo de bocachancla es mucho más expresivo que bocazas y que el término cuadra como la guantá del gitano a nuestros próceres. Por la verborragia que gastan; también porque se tragan sus palabras, a tus ejemplos citados me remito, cual si una chancleta de playa ajada y pestosa con chicle en la suela fuera un filete de ternera. De un bocado, sin aderezos ni tragos de cerveza para que pase por el gaznate.

Se pueden consultar en la Red interesantes artículos sobre bocachancla, pero destaco dos. Hay un diccionario urbano que da la acepción de persona sumamente estúpida o gilipollas -me abstengo de señalar a nadie-. Otrosí el doctor López Rodríguez, eximio psiquiatra, afirma que hay tres tipos de perfiles a los que les cuadra la palabra: los hipertímicos, personas con verborrea que por un exceso de euforia no saben controlarse; las que simplemente hablan mucho porque, añado yo, un micrófono es su heroína cotidiana; por último, los que usan los secretos ajenos para darse bombo, «el presidente dirá lo que tenga que decir en el momento que más convenga que será cuando proceda». Añade el especialista que este trastorno se combate con cuatro medicinas muy sencillas: pensar antes de hablar; frenar los impulsos; contar hasta diez antes de hablar -a Indiana Jones su padre lo obligaba a contar en griego clásico hacia atrás desde el veinte: pero esto ya es mucho pedir-; y seguir el principio de Pareto o regla del 80-20, que aplicado a las declaraciones de los desgobernantes de la «res publica» supone que casi nunca lo que «podemos» expresar mejora el silencio. Antonio, llámame iconoclasta, canalla o criminal, ya que me acabo de cargar al muchísimo por ciento de los políticos que nos procuran el sueño reconfortante de la siesta cuando, recién comidos, arrullan nuestro sopor con palabras que ni vienen ni van a ningún sitio en una monodia que hubiera bendecido Hypnos ciego de opiáceos.

Yo, que nunca voto, esta vez introduzco mi papeleta en este referéndum de charlatanería, cháchara y garrulería para que persistan y no desmayen. A los citados beneficios para el sueño de los españoles y a la posibilidad de que disfrutemos con los chascarrillos -Agudo dixit-, se añaden las cumbres de excelsa poesía surrealista del vate Rajoy «un vaso es un vaso y un plato es un plato». ¡Ah, el día que yo sea capaz de escribir algo así!